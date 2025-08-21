संगमेश्वरच्या अल्पेश सोलकर यांची २०० किल्ल्यांवर भटकंती
संगमेश्वर ः येथील संगमरत्न फाउंडेशन या संस्थेच्या गिर्यारोहकांची टीम.
अल्पेश सोलकर यांची २०० किल्ल्यांवर भटकंती
दुर्गसंवर्धन जनजागृती मोहीम ; गुरुवारपासून होणार प्रारंभ
नरेश पांचाळ ः सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २१ : महाराष्ट्रातील २०० गडकिल्ल्यांची भटकंती पूर्ण केल्यानंतर येणाऱ्या काळात प्रचितगड पायथा गावे, पंचक्रोशीतील गावांना दुर्गसंवर्धन ओळख पोचावी यासाठी येत्या २८ ऑगस्टपासून जनजागृती मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती संगमरत्न फाउंडेशनचे कळंबस्ते मलदेवाडी (ता. संगमेश्वर) येथील तरुण गिर्यारोहक अल्पेश सोलकर यांनी दिली.
अल्पेशने या आधी गडकिल्ले भटकंती करताना एक-दोन दिवसीय तसेच तीन दिवसीय भटकंती मोहीम केलेली आहे. त्यामध्ये जसे धुळे, जळगावमधील किल्ले लळिंग, भामेर, चौगाव, पारोळा, पुणे मल्हारगड, ढवळगड, वाफगाव, इंदुरी, चाकण किल्ला, सांगली सदाशिवगड, विलासगड, मच्छिंद्रगड, बानूरगड किल्ले अशा महाराष्ट्रातील दोनशे किल्ल्यांची भटकंती केली आहे. भटकंती करत असताना तेथील माहिती घेऊन त्याचा गडकिल्ले संवर्धनमध्येही पुढाकार असतो. आताच्या तरुण पिढीने गडकिल्ले संवर्धन करावे, आपला इतिहास जपावा या उद्देशाने संगमेश्वर तालुक्यातील अल्पेशने किल्ले प्रचितगडाचे संवर्धनाचे काम हाती घेतले. या कामाच्या दोन मोहिमासुद्धा झाल्या आहेत. पहिल्या मोहिमेत गडाचा मुख्य दरवाजा मोकळा करण्यात आला होता. तसेच दुसऱ्या मोहिमेत बुरूज, गडावरील मंदिर परिसर, पाणी टाके इत्यादी गोष्टी साफसफाई गिर्यारोहक आणि स्थानिक ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी यांच्या सहकार्याने त्याने पूर्ण केली आहे.
अल्पेशने संगमरत्न फाउंडेशन या संस्थेची स्थापना करून तरुण वयातील समाजसेवेची आवड जोपासली. संस्थेमार्फत शैक्षणिक विभागअंतर्गत विविध शाळांमध्ये शालेय वस्तूंचे वाटप, शालेय केंद्र, तालुकास्तरीय स्पर्धा, दुर्गम भागात, डोंगरदऱ्या, वाडीवस्तीत असणाऱ्या शाळा यांना शाळाउपयुक्त वस्तूवाटप आदींसोबतच समाजोपयोगी कार्यक्रम म्हणजे रक्तदान शिबिर मुंबई, दादर येथे आणि गडकिल्ले वृक्षारोपण उपक्रम राबवला आहे.
चौकट
गडकिल्ले, ऐतिहासिक स्थळे जपा..
गडकिल्ले, ऐतिहासिक स्थळे भटकंतीसोबत ती अभ्यासलीसुद्धा पाहिजेत. ऐतिहासिक घाटवाटा, स्थळे, समाधी स्थळे, मंदिरे, लेणी, किल्ले यांच्या अभ्यासमोहिमा घडवण्याचा मानस संगमरत्न फाउंडेशनचा आहे. महाराष्ट्राचा इतिहास पुढील पिढीपर्यंत पोचवायचा असेल तर सह्याद्रीत, रानावनात, गडकिल्ल्यावर तर गेलेच पाहिजे, असे सोलकर याने सांगितले.
