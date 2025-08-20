वेंगुर्लेत प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर
वेंगुर्ले ः येथील नगरपरिषद निवडणुकीसाठी नव्याने प्रारूप प्रभाग रचना राज्य निवडणूक आयोग आणि विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने प्रसिद्ध केली आहे. २०११ ची जनगणना विचारात घेऊन शहरात दहा प्रभाग निर्माण केले आहेत. दोन सदस्यीय प्रभाग निश्चित केले असून २० नगरसेवक संख्या असणार आहे. १७ नगरसेवक असलेल्या नगरपरिषदमध्ये २० नगरसेवक आणि लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अशी २१ जण असतील. प्रभाग रचना निश्चित झाल्यानंतर आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्याधिकारी हेमंत किरुळकर यांनी दिली. प्रभाग रचना हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली असून त्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याच्या सूचना आहेत. आता सर्वांचे लक्ष प्रभागांतील आरक्षणाकडे लागून राहणार आहे. नगराध्यक्ष जनतेतूनच निवडले जाणार असे सध्या तरी स्पष्ट आहे. मात्र, नगरसेवक पदासाठी आरक्षणाची प्रतीक्षा सर्वांना लागली आहे.
