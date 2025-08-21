समूहगीत स्पर्धेस मळगावात प्रतिसाद
86050
समूहगीत स्पर्धेस मळगावात प्रतिसाद
हायस्कूलचा उपक्रमः पाचवी, नववी ''ब'' वर्ग विजेते
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २१ः तालुक्यातील मळगाव इंग्लिश स्कूल मळगाव प्रशालेत स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून आयोजित केलेल्या देशभक्तिपर समूहगीत गायन स्पर्धेत लहान गटात पाचवी तर मोठ्या गटात इयत्ता नववी ‘ब’च्या वर्गाने प्रथम क्रमांक पटकावला.
मळगाव इंग्लिश स्कूल मळगाव प्रशालेत स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून देशभक्तिपर समूह गीत गायन स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. या स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या स्पर्धेचा बक्षीस वितरण समारंभ स्वातंत्र्य दिनी पार पडला. यावेळी मळगाव ऐक्यवर्धक संघाचे सचिव आर. आर. राऊळ, स्कूल कमिटी चेअरमन मनोहर राऊळ, संस्था संचालक रामचंद्र केळुसकर, दीपक जोशी, मुख्याध्यापक मारुती फाले, पर्यवेक्षक विठ्ठल सावंत, सहाय्यक शिक्षक ओमप्रकाश तिवरेकर, संदीप कारिवडेकर, आनंदी मोर्ये, संजय तेली उपस्थित होते.
या कार्यक्रमात भारतीय सैन्यादलामध्ये तोफखाना ग्रुपमध्ये १६ वर्षे सेवा करणारे मळगावचे सुपुत्र संजय तेली यांचा सत्कार करण्यात आला. त्याचबरोबर नवभारत साक्षरता अभियानमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या महिला शुभांगी लातये, गौरी सावळ, मंजिरी सावळ, रत्नमाला जाधव या महिलांचा मान्यवरांच्या हस्ते गुणपत्रक देऊन सन्मान करण्यात आला. देशभक्तिपर समूह गीत गायन स्पर्धेत लहान गटात प्रथम क्रमांक पाचवी, द्वितीय सातवी, तृतीय सहावी तर मोठ्या गटात प्रथम नववी ‘ब’, द्वितीय आठवी ‘ब’ व दहावी ‘ब’, तृतीय क्रमांक दहावी ‘अ’, उत्तेजनार्थ नववी ‘अ’ व आठवी ‘अ’ यांना देण्यात आला.
प्रथम क्रमांकाच्या रोख रक्कमेची बक्षिसे मुख्याध्यापक मारुती फाले, द्वितीय क्रमांकाची बक्षिसे पर्यवेक्षक विठ्ठल सावंत, तृतीय क्रमांक व उत्तेजनर्थाची रोख रक्कमेची बक्षिसे संदीप कारिवडेकर, आनंदी मोर्ये यांच्या हस्ते देण्यात आली. वाद्यवृंदकांना रोख रक्कम प्रवीण नाईक व प्रिया नाईक यांनी १००१ रुपेय दिले. प्रशालेचे सहाय्यक शिक्षक ओमप्रकाश तिवरेकर यांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन आनंदी मोर्ये यांनी केले. आभार संदीप कारिवडेकर यांनी मानले.
