बांदा शहरामधून कदंबा बस सेवेला अखेर प्रारंभ
बांदाः कदंबा बस सेवेचा प्रारंभ करताना भाजपचे पदाधिकारी.
बांदा शहरामधून कदंबा
बस सेवेला अखेर प्रारंभ
भाजपला यशः बांदेश्वर चौकात स्वागत
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २१ : येथील भाजपच्या माध्यमातून कदंबा बस सेवा बांदा शहरातून नेण्यात यावी. या मागणीला गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी काही तासांतच हिरवा कंदील दिला आहे. या सेवेचा आजपासून प्रारंभ करण्यात आला. पहाटे सहा वाजता येथील बांदेश्वर मंदिर चौकात महिला जिल्हाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली श्रीफळ वाढवून प्रारंभ करण्यात आला.
यावेळी बांदा शहर अध्यक्ष बाबा काणेकर, माजी पंचायत समिती सभापती शीतल राऊळ, बांदा सरपंच प्रियांका नाईक, उपसरपंच आबा धारगळकर, बांदा मंडल उपाध्यक्ष गुरुदत्त कल्याणकर, मंडल सदस्य शैलेश केसरकर, ग्रामपंचायत सदस्य रेश्मा सावंत, रत्नाकर आगलावे, श्रेया केसरकर, बूथ अध्यक्ष राकेश केसरकर, अक्षय परब, मंदार महाजन आदी उपस्थित होते.
श्वेता कोरगावकर यांच्या नेतृत्वात भाजपा बांदा शहरच्या वतीने गोव्याचे मुख्यमंत्री यांना पत्रादेवी येथे निवेदन देण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांनी याची तातडीने दखल घेत आजपासून ही गाडी चालू केली. ही बस गोव्यात जाण्यासाठी दररोज सकाळी ६.१० वाजता बांदेश्वर मंदिरकडून निघेल, याची प्रवाशांनी नोंद घेण्याचे आवाहन केले आहे. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आभार मानण्यात आले.
