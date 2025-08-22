बांद्यात ९४ जणांची आरोग्य चिकित्सा
बांदा ः आरोग्य चिकित्सा शिबिराचे दीपप्रज्वलन करून उद्घाटन करताना अन्वर खान. सोबत डॉ. आदेश पालयेकर व इतर मान्यवर. (छायाचित्र ः नीलेश मोरजकर)
शिबिरास प्रतिसादः रोटरी क्लब, ज्येष्ठ नागरिक मंचचे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २२ः कोकण कॅन्सर अँड मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल कुडाळ, मातृत्व मेडिकल स्टोअर बांदा, रोटरी क्लब ऑफ बांदा, रोटरॅक्ट क्लब ऑफ रायझिंग युथ बांदा व ज्येष्ठ नागरिक विकास मंच बांदा यांच्यावतीने बांदा येथे आयोजित केलेल्या आरोग्य शिबिराला रुग्णांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या शिबिरात ९४ जणांची आरोग्य चिकित्सा करण्यात आली.
मातृत्व मेडिकल येथे झालेल्या या शिबिराचे उद्घाटन कर्करोग तज्ज्ञ डॉ. आदेश पालयेकर यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाले. यावेळी व्यासपीठावर ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष अन्वर खान, रोटरीचे अध्यक्ष शिवानंद भिडे, कार्यक्रम अधिकारी विराज परब आदी उपस्थित होते. शिवानंद भिडे यांनी प्रास्ताविक केले, तर डॉ. आदेश पालयेकर यांनी कॅन्सर हॉस्पिटलबाबत उपस्थितांना सविस्तर माहिती दिली. कर्करोग हा बरा होणारा आजार असून याबाबत कोणती काळजी घ्यावी, याबाबत मार्गदर्शन केले. कुडाळ येथील रुग्णालयात महाराष्ट्र शासनाची योजना कार्यान्वित असून रुग्णांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सूत्रसंचालन डॉ. मिताली सावंत यांनी केले. आभार गुरुनाथ नार्वेकर यांनी मानले.
या शिबिरात ९४ रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. यावेळी रोटरी क्लबचे आनंद गवस, संतोष सावंत, बाबा काणेकर, फिरोज खान, प्रमोद कामत, सुनील राऊळ, स्वागत नाटेकर, मंदार कल्याणकर, संजय शिरोडकर, नीलेश मोरजकर, प्रवीण परब, संकेत वेंगुर्लेकर, नेहा निगुडकर, ईश्वरी कल्याणकर, दिया गायतोंडे, दत्तराज चिंदरकर, साहिल बांदेकर, हनुमंत सावंत, अंकुश माजगावकर, अशोक परब, नागेश सावंत, प्रकाश पाणदरे, सुभाष नाईक, महादेव वसकर आदी उपस्थित होते.
