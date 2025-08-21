शिवसेना विद्यार्थीहितासाठी कटिबद्ध
वेंगुर्लेः शिवसेना व दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळाच्या वतीने आयोजित गुणगौरव सोहळ्याप्रसंगी आमदार दीपक केसरकर, संजू परब, सचिन वालावलकर व अन्य.
दीपक केसरकरः वेंगुर्लेत दहावी, बारावी गुणवंतांचा गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २१ः विद्यार्थ्यांची ही यशाची पहिली पायरी आहे. पुढे अजून मोठा प्रवास करायचा आहे. पुढे वाटचाल करताना योग्य ती दिशा निवडा. अधिकारी होण्यासाठी प्रयत्न करा. पुढील वाटचालीत शिवसेनेच्या माध्यमातून नेहमीच तुमच्या सोबत राहू, असे प्रतिपादन आमदार दीपक केसरकर यांनी येथे केले.
वेंगुर्ले शिवसेना व दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळाच्या वतीने तालुक्यातील दहावी व बारावी प्रथम तीन क्रमांक प्राप्त विद्यार्थ्यांचा गौरव सोमवारी (ता. १८) करण्यात आला. यावेळी आमदार केसरकर यांनी या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती दर्शवत विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली. येथील बॅ. नाथ पै समुदाय केंद्राच्या सभागृहात झालेल्या या गुणगौरव सोहळ्याची सुरुवात आमदार केसरकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब, जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज व बॅ. नाथ पै यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून व दीपप्रज्वलन करून करण्यात आली.
यावेळी दादा कुबल, नितीन मांजरेकर, सचिन देसाई, सुहास कोळसुलकर, उमेश येरम, हर्षद डेरे, स्वप्नील गावडे, श्रद्धा परब-बाविस्कर, परीक्षित मांजरेकर, उमेश आरोलकर, संजय गावडे, शबाना शेख, संजय गावडे, नयन पेडणेकर, कार्मिस आल्मेडा आदी उपस्थित होते.
जिल्हाप्रमुख परब यांनी, विद्यार्थ्यांनी व्यसनापासून दूर राहावे, तरच जीवनात यशस्वी व्हाल. कितीही मोठे झालात तरी आई-वडिलांना विसरू नका. जास्तीत जास्त शिक्षण घेऊन अधिकारी व व्यावसायिक बना, असे सांगितले. तालुकाप्रमुख मांजरेकर यांनी प्रास्ताविकात तालुक्यातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासंदर्भात कोणतीही अडचण असल्यास संपर्क साधावा, असे आवाहन केले.
सचिन देसाई यांनी, भविष्यात पक्षाच्या वतीने विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनाचे विशेष दालन सुरू करण्यात येईल, असे सांगितले. सूत्रसंचालन प्रा. डॉ. सचिन परुळकर यांनी केले.
चौकट
स्पर्धात्मक परीक्षेत विद्यार्थी मागे का?
राज्यात जर आपली मुले पहिल्या क्रमांकात येतात, मग शासकीय नोकरीत विद्यार्थी मागे का, स्पर्धात्मक परीक्षेत विद्यार्थी कमी पडतात, याला नेमके कारण काय, हे शोधणे गरजेचे आहे. मोबाईलचा होणारा अतिवापर महागात पडत आहे. चांगले शिक्षण, सुसंस्कृतपणा आपल्या अंगी असेल तर कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळते, हे आम्ही आमदार केसरकरांकडून शिकलो. शिवसेना हा बाळासाहेबांच्या विचारांचा पक्ष आहे. त्यामुळे आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी समोर उद्दिष्ट ठेवा, असे सचिन वालावलकर यांनी सांगितले.
