माजी सैनिकांचा वेंगुर्लेत सन्मान
swt215.jpg
86067
वेंगुर्लेः भाजपतर्फे आयोजित माजी सैनिक सत्कार कार्यक्रमास उपस्थित प्रा. डॉ. बी. गोस्वामी, प्रसन्ना देसाई, भाजप सुधीर झाट्ये, शरद चव्हाण, राजन गिरप आदी.
माजी सैनिकांचा वेंगुर्लेत सन्मान
भाजपचा पुढाकारः बॅ. खर्डेकर महाविद्यालयात सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २१ः हर घर तिरंगा अभियान आणि स्वातंत्र्य दिनानिमित्त भाजप सिंधुदुर्गच्या वतीने निवृत्त सैनिकांचा सन्मान करण्यात आला. हा कार्यक्रम शुक्रवारी (ता. १५) येथील बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयात झाला.
देशाच्या सीमा रक्षणासाठी, राष्ट्राच्या सन्मानासाठी आणि स्वातंत्र्याच्या मूल्यांसाठी आपले आयुष्य वेचणाऱ्या माजी सैनिकांच्या त्याग, शौर्य आणि कर्तव्यनिष्ठेचा गौरव या सोहळ्यात करण्यात आला. मान्यवरांच्या हस्ते १८ निवृत्त सैनिकांना शाल, सन्मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. यात माजी सैनिक समीर प्रभूखानोलकर, आनंद गावडे, संतोष चेंदवणकर, देवेंद्र गावडे, पुंडलिक धरणे, प्रताप राणे, विलास राणे, विक्रांत चुडजी, भगीरथ बागायतकर, दत्ताराम गावडे, सुभाषचंद्र परब, संतोष राणे, दिवाकर धुरी, जॅक डिसोझा, श्रीकांत कावले यांचा समावेश होता.
या कार्यक्रमाला बॅ. खर्डेकर महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. बी. गोस्वामी, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई, भाजप उद्योग आघाडी जिल्हा संयोजक सुधीर झाट्ये, शरद चव्हाण, तालुकाध्यक्ष विष्ण़ू परब, माजी नगराध्यक्ष राजन गिरप, सुहास गवंडळकर, महिला मोर्चाच्या सुजाता पडवळ, वृंदा गवंडळकर, श्रेया मयेकर, आकांशा परब, वसंत तांडेल, साईप्रसाद नाईक, सुरेंद्र चव्हाण आदी उपस्थित होते. सुत्रसंचालन डॉ. सचिन परुळकर यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.