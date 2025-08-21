कलाशिक्षक घडवतोय विद्येची देवता
सोलगावातील कलाशिक्षक घडवतोय विद्येची देवता...
काशिनाथ गुरव यांची आवड; उपजत कलेला दिली व्यावसायिकतेची जोड
राजापूर, ता. २१ ः तालुक्यातील सोलगाव येथे कलाशिक्षक काशिनाथ गुरव अंगभूत असलेली उपजत मूर्तिकला जोपासत आहेत. शिक्षकीपेशाच्या माध्यमातून संस्कृत भावी पिढी घडवणारे काशिनाथ हे आपल्या हातांनी ‘अक्षरशिल्प’ गणेश कार्यशाळेत गेल्या १३ वर्षापासून वैशिष्ट्यपूर्ण गणेशमूर्ती घडवत आहेत. गणेशमूर्तिकार म्हणून कोणताही पारंपरिक वारसा नसताना उपजत कलागुण, कौशल्याला व्यावसायिकतेची जोड देत मूर्तिकलेतील आवड त्यांनी जोपासली आहे.
सोलगावचे सुपुत्र काशिनाथ यांनी ‘आर्ट टीचर डिप्लोमा’ आणि ‘आर्ट मास्टर’ हे अभ्यासक्रम पूर्ण करून गेल्या काही वर्षापासून तालुक्यातील ओणी येथील पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाच्या नूतन विद्यामंदिरामध्ये कलाशिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. शिक्षकीपेशा सांभाळताना त्यांनी अंगभूत असलेली मूर्तिकलाही जोपासली आहे. मूर्तिकलेतील कोणताही पारंपरिक वारसा नसतानाही केवळ आवड म्हणून देवाचेगोठणे येथील प्रसिद्ध मूर्तिकार संजय नाटेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी गणेशमूर्ती घडवण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या मूर्तिशाळेमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेतल्यानंतर स्वतःच्या घरी पहिल्यांदा अडीच फूट उंचीची ’लालबागचा राजा’ गणेशमूर्ती घडवली अन् तेथून खऱ्या अर्थाने गणेश मूर्तिकार म्हणून प्रवास सुरू झाल्याचे काशिनाथ यांनी सांगितले. हाती तयार केलेल्या मातीच्या मूर्तीसह साच्यातील अशा शंभरहून अधिक मूर्ती ते घडवतात. गणेश मूर्तिकार घडण्यामध्ये गुरूवर्य संजय नाटेकर, राजापूरचे बाळा तांबट, कैलास कोठारकर आदींचे मार्गदर्शन तर व्यवसायामध्ये आई-वडिलांसह पत्नी स्पृहा, दर्पण फाटक, निमेश गुरव, राहुल गुरव, संदीप गुरव, हरेश नरसुले यांचे सहकार्य लाभत असल्याचे ते सांगतात.
बालमूर्तीची खासियत
काशिनाथ यांच्या अक्षरशिल्प गणेश कार्यशाळेची आकर्षक रंगसंगती आणि विविध आसनांमधील ‘बालमूर्ती’ ही खासियत आहे. एक ते दोन फूट उंचीच्या या गणेशमूर्ती असून, रंगसंगतीने गणेशभक्तांचे मन हरखून जाते. टाकाऊ वस्तूंपासून टिकाऊ अन् आकर्षक वस्तू तयार करण्यामध्ये त्यांचा हातखंडा आहे. त्याची झलक अनेक कार्यक्रमामध्ये दिसत असून, त्यांनी तयार केलेल्या विविध वस्तूंचे मान्यवरांनी अनेकवेळा कौतुक केले आहे.
सदैव मदतीसाठी पुढे
राजापूर तालुका मूर्तिकार संघटनेत सक्रिय पदाधिकारी असलेले काशिनाथ गुरव यांचा मूर्तिकार संघटनेच्या माध्यमातून तालुक्यातील मूर्तिकारांना नेहमीच मदतीचा अन् सहकार्याचा हात राहिला आहे. त्याप्रमाणे नवमूर्तिकारांना घडवण्यामध्येही त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. त्यामध्ये भू येथील नरेश मांडवकर, सोलगाव येथील कल्पेश बाणे, धाऊलवल्ली येथील भूषण वेलये, कशेळी येथील आदित्य राडये या नवमूर्तिकारांना घडवण्यामध्ये त्यांचा मोलाचा वाटा राहिला आहे.
