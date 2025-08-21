झाराप रेल्वेस्थानकावर १२ गाड्यांना थांबा
गणेशभक्तांची सोय : ठाकरे शिवसेनेच्या प्रयत्नांना यश
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २१ : शिवसेना नेते माजी खासदार विनायक राऊत, माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र कल्याणचे उपजिल्हाप्रमुख विजय देसाई आणि शिवसेना पदाधिकारी यांच्या प्रयत्नातून गणेशोत्सव कालावधीत झाराप रेल्वे स्थानकावर एकूण १२ गाड्यांना थांबा देण्यात आला आहे. जवळपास १७४ फेऱ्या गणेश चतुर्थीदरम्यान होतील आणि त्या झारापला थांबणार आहेत. यामुळे माणगाव खोऱ्यासह वेंगुर्ले, सावंतवाडी, कुडाळ तालुक्यांतील चाकरमान्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. याबाबत चाकरमान्यांनी शिवसेनेचे आभार मानले आहेत, अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकातून युवासेना तालुकाप्रमुख योगेश धुरी यांनी दिली.
कोकणरेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या गाड्या अशा- ०११५१/२ सीएसएमटी-सावंतवाडी (रोज) एकूण ४० फेऱ्या (२२ ऑगस्ट ते १० सप्टेंबर), सीएसएमटीवरून मध्यरात्री १२.२० ला गाडी सुटेल, ती झारापला दुपारी २ वाजता पोहोचेल. ०११०३/४ सीएसएमटी- सावंतवाडी (रोज). एकूण ३६ फेऱ्या (२२ ऑगस्ट ते ९ सप्टेंबर). सीएसएमटीवरून दुपारी ३.३० ला गाडी सुटेल, ती झारापला पहाटे ४ वाजता पोहोचेल. ०११६७/८ एलटीटी- सावंतवाडी (रोज). एकूण ३६ फेऱ्या (२२ ऑगस्ट ते ९ सप्टेंबर). एलटीटीवरून रात्री ९ ला गाडी सुटेल ती झारापला सकाळी ९.२० वाजता पोहोचेल.
०११७१/२ एलटीटी-सावंतवाडी (रोज). एकूण ४० फेऱ्या. (२२ ऑगस्ट ते ९ सप्टेंबर). एलटीटीवरून सकाळी ८.२० ला गाडी सुटेल ती झारापला रात्री ९ वाजता पोहोचेल. ०११२९/३० एलटीटी-सावंतवाडी (दर मंगळवारी). एकूण ६ फेऱ्या (२६ ऑगस्ट, २ सप्टेंबर, ९ सप्टेंबर). एलटीटीवरून सकाळी ८.४५ ला गाडी सुटेल ती झारापला रात्री १०.२० वाजता पोहोचेल. यामुळे माणगाव खोऱ्यासह वेंगुर्ले, सावंतवाडी, कुडाळ तालुक्यांतील चाकरमान्यांना मोठा फायदा होईल. याबाबत चाकरमान्यांनी शिवसेनेचे आभार मानले आहेत, अशी माहिती धुरी यांनी दिली.
