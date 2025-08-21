क्रॉसकंट्री स्पर्धेत धावले ४०० स्पर्धक
सावर्डे ः येथील डेरवण क्रीडासंकुलात आयोजित मॅरेथॉन स्पर्धेत सहभागी खेळाडू.
पावसातही धावपटूंनी दाखवला जिद्दीचा मार्ग
वालावलकर क्रॉसकंट्री स्पर्धा ; एसव्हीजेसीटी क्रीडासंकूलात आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. २१ ः मुसळधार पावसात स्पर्धकांच्या उत्साहामुळे ११वी भक्तश्रेष्ठ कमलाकरपंत वालावलकर क्रॉसकंट्री स्पर्धा जल्लोषात पार पडली. डेरवण येथील एसव्हीजेसीटी क्रीडासंकुलाने आयोजित केलेल्या या स्पर्धेत ४०० पेक्षा अधिक स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवला.
गेले चार दिवस सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे स्पर्धा आयोजनाबाबत साशंकता निर्माण झाली होती; मात्र धावपटूंच्या उत्साहामुळे ही स्पर्धा मोठ्या जल्लोषात संपन्न झाली. रत्नागिरी जिल्हा अॅथलेटिक्स असोसिएशनच्या मान्यतेने १२, १४, १६ व १८ वर्षाखालील मुले व मुली अशा ८ गटात स्पर्धा घेण्यात आली. प्रत्येक गटातील प्रथम ५ क्रमांकांच्या खेळाडूंना ५५ हजार रुपयांची रोख रक्कम, पदक व प्रमाणपत्र देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आले तसेच सहभागी सर्व खेळाडूना टीशर्ट व अल्पोपाहार देण्यात आले.
११व्या भक्तश्रेष्ठ कमलाकरपंत वालावलकर क्रॉसकंट्री स्पर्धेचे उद्घाटन आंतरराष्ट्रीय धावपटू शिवानी गायकवाड हिच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी शरयू यशवंतराव, डॉ. नेताजी पाटील, डॉ, चंद्रशेखर एल., अजित गालवणकर, संदीप तावडे, क्रीडा मार्गदर्शक सचिन मांडवकर, शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारप्राप्त जगदीश नानजकर, क्रीडा संचालक श्रीकांत पराडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. स्पर्धेचा निकाल (अनुक्रमे प्रथम पाच क्रमांक) १२ वर्षाखालील मुले समर्थ सुर्वे, वेदीत मोरे, अद्वित निकम, प्रणम्य शेंबेकर, आर्य थोरात. मुली– ईश्वरी मुळे, ईश्वरी गरूड, सुभद्रा कांबळे, प्रांजल घुमे, रचना शेवडे. १४ वर्षांखालील मुले – श्रवण साळुंखे, वीर मेटकर, राज यादव, पार्थ कदम, अथर्व दवंडे. मुली- अबोली वास्के, चक्षुका लाडे, समीक्षा गुजाळे, तनिष्का माने, सायली गोंडल. १६ वर्षांखालील मुले – पृथ्वी राजभोर, सिद्धेश कुरणे, रुद्र बरजे, सुमीत रेवाळे, विपुल साळवी. मुली – अंजली काळभोर, प्राप्ती तराळ, गौरी क्षितप, नियती बने, साजिरी पावस्कर. १८ वर्षांखालील मुले – अथर्व तळे, सपोहम साळुंखे, आर्यन नारवेकर, युवराज गावडे, मयूर सोयने. मुली – रिया गोंडल, मेघा सातपुते, श्वेता नवले, आरोही पालखडे, मंजिरी गावडे.
