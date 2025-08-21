-rat२१p३१.jpg-
दख्खन गावाचा पाणीप्रश्न चिघळला
महामार्ग ठेकेदाराच्या भोंगळपणा; वाहिनी दबल्याने टंचाई, दगडासह मातीचा ढीग
सकाळ वृत्तसेवा
देवरूख, ता. २१ ः आंबाघाटातील दख्खन गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या नळपाणी योजनेच्या पाइपलाइनवर मोठ्या प्रमाणात रस्त्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांनी भराव टाकल्याने पाइपलाइन दबली असून, दुरुस्ती अशक्यप्राय झाले असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आंबाघाटातील दख्खन येथे दरड कोसळून त्यात दख्खन गावाला पाणीपुरवठा करणारी पाइपलाइन गाडली गेली. संबंधित ठेकेदार कंपनीने नवीन पाइपलाइन व्यवस्थित करून दिली. या कामाला महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लागला. आता पुन्हा रस्त्याच्या खालच्या बाजूस उतारावर असलेल्या लाइनवर मोठमोठे दगड, मातीचे ढिगारे टाकल्याने जलवाहिनी दबली गेल्याने नवे संकट उभे ठाकले आहे. ही लाइन दुरुस्ती करायची झाल्यास भराव हटवून पूर्ण पाइपलाइन मोकळी करावी लागणार आहे. हे काम ग्रामपंचायतीच्या आवाक्याबाहेरचे आहे.
पाणीपुरवठा करणाऱ्या पंपांत तांत्रिक बिघाड झाला असेल या शक्यतेने दोन्ही पंप ग्रामस्थांनी विहिरीबाहेर काढले, त्यांची दुरुस्ती झाली. पुन्हा नव्या पंपाची विहिरीत जोडणी करण्यात आली. जमिनीतील उर्वरित ठिकाणी पाईपला गळती असेल या शक्यतेने ५०० मीटर नवीन पाइपलाइन टाकण्यात आली. तरीही पाणीयोजना सुरळीत चालत नसून, गळती असल्याचे या क्षेत्रातील तंत्रज्ञ सांगत आहेत. विहिरीपासून टाकीपर्यंत सर्व पाइपलाइन शोधून झाली. किरकोळ असलेली गळती काढण्यात आली. महामार्गानजीक सुमारे १०० मीटर पाइपलाइनवर मोठे दगड आणि मातीचे ढिगारे आहेत. येथील पाइपलाइनमध्ये गळती किंवा दबली गेली असल्याने पाणी पूर्णक्षमतेने टाकीपर्यंत पोहतच नाही, असा अंदाज असून, ही दगडमाती हटवावी लागणार आहे. या संदर्भात ग्रामपंचायतीच्यावतीने लेखी निवेदन कंपनीला देण्यात आले आहे.
चौकट
पाण्यासाठी महिला, वृद्धांचे हाल
दख्खन गावचा पाणीप्रश्न दोन महिने होऊन गेले तरी सुटत नसल्याने पर्यायी नळयोजनेद्वारे अथवा या गाडल्या गेलेल्या पाइपलाइनच्या ठिकाणी नवीन पाईपजोडणी करून पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी दख्खनमधील ग्रामस्थांकडून होत आहे. पावसाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी झरे, विहिरीवर निसरड्या झालेल्या पायवाटांवरून वृद्ध मंडळींना भटकावे लागत असून, घसरून पडण्याचे प्रकार घडत आहेत. पाणीप्रश्न सुटत नसल्याने जनता मेटाकुटीस आली आहे.
