सिंधुरत्न योजनेमुळे स्थानिक रोजगारात वाढ
एम देवेंदर सिंह ः योजनेच्या फलनिष्पत्तीबाबत आढावा बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २२ : गेल्या तीन वर्षापासून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आर्थिक विकास व्हावा व जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढावे यासाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबवण्यात आली. या योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यासाकरिता आज यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांच्या संशोधन सहयोग व सल्लासेवा केंद्र यांची जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. या योजनेत राबवण्यात आलेल्या योजना या जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्नवाढीच्या अनुषंगाने घेण्यात आल्या. त्यामुळे स्थानिक रोजगारात वाढ झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात आज झालेल्या या बैठकीस यशदाचे संचालक सुमेध गुर्जर, समन्वयक अधिकारी प्रज्ञा दासरवार, संशोधन अधिकारी अजित करपे उपस्थित होते. सिंधुरत्न कार्यकारी समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य अजित यशवंतराव हे दूरदृश्य प्रणालीव्दारे सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी यांनी योजनेशी संबंधित प्रमुख विकास क्षेत्रनिहाय जिल्ह्याचे एकत्रित सादरीकरण केले. या सादरीकरणामध्ये शासनाच्या २२ मार्च२०२२ च्या शासननिर्णयानुसार मंजूर अनुदानाला अनुसरून कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन, वने व महिला व बालविकास इ. विभागांतर्गत राबवण्यात आलेल्या योजनांची यंत्रणानिहाय सविस्तर माहिती दिली. सिंधुरत्न समृद्ध योजनेत राबवण्यात आलेल्या योजना या जिल्ह्याचा दरडोई उत्पन्नवाढीच्या अनुषंगाने घेण्यात आल्या. त्यामुळे स्थानिक रोजगारात वाढ झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही योजना महत्त्वपूर्ण असून, यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील नागरिकांचा आर्थिक विकास होणार असल्याने ही योजना पुढे सुरू ठेवण्यात यावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गुर्जर यांनी योजनेच्या मूल्यमापनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. योजनेच्या मूल्यमापनाचा उद्देश केवळ खर्चाचा ताळमेळ घेणे असा नसून योजनेत सुसूत्रता, योजनांची सांगड व पर्यावरणक्षम शाश्वत विकास करणे असा आहे तसेच, योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचावी, त्याचा फायदा सामान्य नागरिकांना व्हावा असे सांगितले. त्यानंतर जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी उपस्थितांचे आभार मानून बैठक संपल्याचे जाहीर केले.
योजना यापुढेही चालू ठेवावी
सिंधुरत्न योजनेतून रोजगारवाढीच्या अनुषंगाने टुरिस्ट बस, हाऊसबोट, मच्छीमार व्यावसायिकांना कुलिंग व्हॅन, बिगरयांत्रिकी नौका बांधणे, ई-स्कूटर तसेच शेतकऱ्यांना मोफत भात, नागली व भाजीपाला बियाणे वाटप करण्यात आले. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये मालगुंड येथे होणारे प्राणी संग्रहालय हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
