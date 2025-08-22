बावाशेठ चव्हाण मंडळातर्फे आरती संग्रह
खेड, ता. २२ : खेड येथील बावाशेठ चव्हाण मित्रमंडळाच्यावतीने नुकतेच आरतीसंग्रहाचे प्रकाशन करण्यात आले. हा कार्यक्रम चिंचघर येथील विष्णूलीला हॉटेल येथे मंडळाच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत पार पडला.
प्रकाशनप्रसंगी मंडळाच्या सदस्यांनी मंडळाचे अध्यक्ष रमेश उर्फ बावाशेठ चव्हाण यांचा सन्मान केला. या कार्यक्रमाची सुरुवात प्रभाकर कोळेकर यांनी पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याचे प्रास्ताविक करून केले. या प्रास्ताविक भाषणात त्यांनी आरतीसंग्रह पुस्तक प्रकाशनाचा उद्देश स्पष्ट केला. या प्रसंगी अनिल सदरे, सूर्यकांत साळवी, विनय माळी यांनी मनोगत व्यक्त केले. बावाशेठ चव्हाण मित्रमंडळाचे अध्यक्ष रमेश चव्हाण यांनी आपल्या मनोगतात आरतीसंग्रह पुस्तकांचे वितरण हे खेडमधील सर्व शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे व गणेशभक्तांपर्यंत गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी करण्यात येणार असल्याची ग्वाही दिली तसेच बावाशेठ मित्रमंडळातर्फे भविष्यात विविध समाजोपयोगी विधायक उपक्रम राबवण्याचा संकल्पही त्यांनी केला.
