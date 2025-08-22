संततधार पावसामुळे मूर्तीकारांची कसरत
माखजन : येथे लघाटे मूर्तिशाळेत तयार झालेल्या मूर्तींवर अखेरचा हात फिरवताना मूर्तिकार.
संततधारेने मूर्तिकारांची वाढली कसरत
गणेशमूर्ती वाळण्यास विलंब; रंगकामात अडथळे
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २२ : गणेशोत्सव अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपला असतानाच संततधार पावसामुळे शाडूच्या मूर्ती लवकर वाळत नसल्याने त्या तयार होण्यात विलंब होत आहे. त्यामुळे मूर्तिकारांची खऱ्या अर्थाने कसरत सुरू झाली आहे. त्यात वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याने मूर्तींचे रंगकाम करण्यातही अडचण येत आहे.
गणेशोत्सवाला अवघे काही दिवस उरल्याने तयार होणाऱ्या गणेशमूर्तींच्या रंगकामाला प्रारंभ झाला आहे. पावसामुळे ही रंगरंगोटी बंदिस्त जागेत करावी लागत आहे. त्यात पावसामुळे विविध अडचणींचा सामना जिल्ह्यासह पेणमधील कारागिरांना करावा लागत आहे. उशिराने तयार केलेल्या शाडूच्या मूर्ती वाळलेल्या नाहीत. त्यामुळे रंगकाम करता येत नाही. दक्षिण रायगडातील म्हसळा, श्रीवर्धन, महाड तालुक्यांमध्ये वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मूर्तिकारांची कामे मंदावली आहेत. जादा मनुष्यबळ घेत हे काम पूर्ण करावे लागत असून, शिल्लक राहिलेले काम पुढील आठ दिवसांत पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान मूर्तिकारांसमोर आहे.
याबाबत माहिती देताना गजमल पिंपळी येथील मयुरेश कुंभार म्हणाले, माती लवकर सुकत नाही. गणेशमूर्ती बनवण्यासाठी शाडूची किंवा चिकणमातीची आवश्यकता असते. पावसाळ्यात हवामानातील आर्द्रतेमुळे मूर्तीची माती लवकर सुकत नाही. मूर्ती तयार होण्यास जास्त वेळ लागतो. मूर्ती सुकल्यानंतर त्यावर रंगकाम केले जाते; परंतु सतत पाऊस पडत असल्याने रंगकाम करताना अडचणी येतात. रंग ओला असल्यामुळे लवकर सुकत नाही. त्यामुळे मूर्तीची गुणवत्ता बिघडते. अनेक मूर्तिकार खुल्या जागेत किंवा तात्पुरत्या शेडमध्ये काम करतात; मात्र पाऊस सुरू झाल्यावर मूर्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी मोठी जागा मिळत नाही तसेच मूर्ती तयार होण्यास जास्त वेळ लागतो. काही मूर्ती खराब होतात त्यामुळे मूर्तिकारांचे आर्थिक नुकसान होते. वेळेत मूर्ती तयार न झाल्यास त्यांना मिळणारी मागणीही कमी होते. पावसाळ्यात काम करणाऱ्या मजुरांनाही अनेक अडचणी येतात. मूर्ती तयार करण्यासाठी पुरेशी जागा मिळत नाही तसेच ओल्या वातावरणामुळे काम करणे अवघड होते.
कोट
आमच्याकडे ३०० गणेशमूर्ती तयार आहेत. पावसामुळे वातावरणात गारवा वाढला आहे. याचा परिणाम शाडूमातीच्या मूर्तींवर होतो. मूर्ती वाळलेल्या नसल्याने काळजीपूर्वक हाताळाव्या लागतात त्याचबरोबर रंगकाम करताना थोडा वेळ द्यावा लागतो. गणेशभक्त मूर्ती घरी घेऊन जाईपर्यंत आम्हाला त्या संभाळाव्या लागणार आहेत.
- जाडेबुवारी, मूर्तिकार, पेठमाप, चिपळूण
कोट
लहान मूर्तिशाळांमधील कारागिरांना जागेचा प्रश्न जास्त जाणवतो. पावसात मूर्ती खराब होऊ नयेत यासाठी करावी लागणारी व्यवस्था जास्त खर्चिक पडते. नफा होण्यापेक्षा तोटा होण्याची जास्त शक्यता असते.
- महेश डफळे, मूर्तिकार शिरगाव ता. चिपळूण
