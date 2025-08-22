-तलाठ्याच्या वागणुकीने गोळवली ग्रामस्थ संतप्त
संगमेश्वर ः गोळवली तलाठी कार्यालयाबाहेर ठेवलेले सामान.
तलाठ्याच्या भूमिकेने गोळवलीकर संतप्त
साहित्य कार्यालयाबाहेर : सभेत कारवाईची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २२ ः दोन वर्षांपूर्वी गोळवली तलाठी सजेसाठी ग्रामस्थांनी स्वखर्चातून दिलेले सामान तलाठी कार्यालयाने बाहेर काढत व्हरांड्यात ठेवल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. गोळवली ग्रामपंचायतीने ठराव करत तलाठ्यावर कारवाई करावी आणि बदली करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी गोळवली तलाठी सजेसाठी ग्रामस्थांनी स्वखर्चातून टेबल, खुर्ची, पंखे दिले होते. पंखे, खुर्च्या, टेबल तसेच इतर सामान ग्रामस्थांनी घेऊन जावे, असे सांगत तलाठी आणि संबंधित कर्मचारी यांनी सामान बाहेर काढून व्हऱ्यांड्यात ठेवले. यामुळे ग्रामस्थ संतप्त झाले असून, गोळवली ग्रामपंचायतीने सभा घेऊन तलाठ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सभेला विजय दुदम, अनंत पाध्ये, दीपक चव्हाण, वासुदेव जाधव, अनंत पाष्टे, संदेश आमकर, दत्ताराम दुदम, नंदकुमार आमकर, बाबाजी साबळे, मनोहर किंजळकर, अमोल चरकरी, प्रसाद आमकर आदी उपस्थित होते. याबाबत लवकरच जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणार असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
