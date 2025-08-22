टुडे पान तीन मेन बातमीसाठी चौकट
गणेशोत्सवासाठी प्रशासन सज्ज
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच भाविकांना आवश्यक सुविधा देण्यासाठी येथील दैवज्ञ भवन येथे सर्व प्रशासकीय विभागांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस अप्पर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम, उपविभागीय पोलीस अधिकारी घनश्याम आढाव, तहसीलदार वर्षा झालटे आणि पोलीस निरीक्षक मारुती जगताप उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांनी उपस्थितांचे प्रश्न जाणून घेतले आणि त्यानुसार संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. या बैठकीत व्यापारी, पदाधिकारी, सार्वजनिक गणेश मंडळे, शांतता मोहल्ला समिती, रिक्षा संघटना, राजकीय पदाधिकारी आणि नागरिक सहभागी झाले होते. गणेशोत्सवादरम्यान उद्भवणाऱ्या संभाव्य अडचणी व त्यावरील उपाययोजना यावर सविस्तर चर्चा झाली. उपस्थितांनी आपल्या सूचना मांडल्या आणि प्रशासनाने त्या सकारात्मकतेने ऐकून घेतल्या.
