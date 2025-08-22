रेशन दुकानदार परब यांचा उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल सत्कार
लक्ष्मी परब
रेशन दुकानदार परब यांचा
उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल सत्कार
सावंतवाडी, ता. २२ ः राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचे उत्कृष्ट आणि पारदर्शक वितरण केल्याबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा पुरवठा विभागाच्या वतीने रेशन दुकानदार लक्ष्मी परब (रा. चराठा) यांचा प्रशस्तीपत्रक देऊन सन्मान करण्यात आला.
तालुक्यातील रेशन दुकानचालक परब यांनी जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांत १०० टक्के अन्नधान्य वितरण वेळेत पूर्ण केले. त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने त्यांचा सन्मान केला.
परब सावंतवाडी शहरातील डी, ई, एफ प्रभागातील दुकान चालवतात. त्या चराठे ग्रामपंचायत सदस्य तसेच दक्षता समिती सदस्य असून, व्यवस्थापक राघो परब यांच्यासह गेल्या काही वर्षांपासून सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील रास्त भाव धान्य दुकान यशस्वीपणे चालवत आहेत. यापूर्वी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांनीही त्यांच्या कामगिरीचे कौतुक केले आहे.
आमदार दीपक केसरकर हे त्यांचे प्रेरणास्थान असल्याचे परब यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आदी उपस्थित होते. जिल्हा प्रशासनाने भविष्यात इतर रेशन दुकानदारांनीही अशाच पद्धतीने पारदर्शक व उत्कृष्ट काम करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या सन्मानामुळे इतरांना प्रेरणा मिळेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला.