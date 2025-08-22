मुंबई विद्यापीठाच्या युवा महोत्सवाची प्राथमिक फेरी उत्साहात
रत्नागिरी : युवा महोत्सव यशस्वी करणारे देव, घैसास, कीर वरिष्ठ महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, प्राध्यापक यांच्यासमवेत डॉ. नीलेश सावे, डॉ. आनंद आंबेकर, नमिता कीर, सुनील वणजू आदी.
रत्नागिरीत रंगली युवा महोत्सवाची प्राथमिक फेरी
डीजीके कॉलेजने पेलले शिवधनुष्य; अंतिम फेरी ८ सप्टेंबरपासून मुंबईत
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २२ : मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभागाच्यावतीने दक्षिण रत्नागिरी युवा महोत्सवाची प्राथमिक फेरी देव, घैसास, कीर वरिष्ठ महाविद्यालयात उत्साहात झाली.
संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा आणि राजापूर या चार तालुक्यांतील १६ महाविद्यालयातून जवळपास ७५० विद्यार्थी सहभागी झाले. युवा महोत्सवाची अंतिम फेरी ८ सप्टेंबर ते ११ ऑक्टोबर या कालावधीत मुंबई विद्यापिठात होणार आहे.
निकाल जाहीर करून त्यांना निवडपत्र देण्यात आले. या वेळी मुंबई विद्यापीठाचे सांस्कृतिक समन्वयक डॉ. नीलेश सावे, भारत शिक्षण मंडळ संस्थेच्या कार्याध्यक्षा नमिता कीर, कार्यवाह सुनील वणजू, सदस्य विनायक हातखंबकर, जिल्हा समन्वयक डॉ. आनंद आंबेकर, सहसमन्वयक प्रा. ताराचंद ढोबळे, प्राचार्य डॉ. एस. एन. गवाळे, प्राचार्य प्रमोद वारीक, प्र. प्राचार्या मधुरा पाटील, उपप्राचार्या वसुंधरा जाधव, प्रा. ऋतुजा भोवड, प्र. प्राचार्य डॉ. अॅड. आशिष बर्वे उपस्थित होते.
स्पर्धांचा निकाल (प्रथम, द्वितीय या क्रमाने) : शास्त्रीय गायन : गोगटे-जोगळेकर कॉलेज, एस. बी. कीर लॉ कॉलेज. शास्त्रीय वाद्य तालवाद्य : गोगटे-जोगळेकर कॉलेज. शास्त्रीय वाद्य स्वरवाद्य : फिनोलेक्स अॅकॅडमी, गोगटे-जोगळेकर कॉलेज. इंडियन लाईट व्होकल : गोगटे-जोगळेकर कॉलेज. भारतीय समूहगान : गोगटे-जोगळेकर कॉलेज, फिनोलेक्स अॅकॅडमी, तृतीय क्रमांक एस. बी. कीर लॉ कॉलेज. पाश्चात्य समूहगान : कीर लॉ कॉलेज. भारतीय शास्त्रीय नृत्य : उत्तेजनार्थ फिनोलेक्स अॅकॅडमी (रत्नागिरी). भारतीय लोकनृत्य: गोगटे-जोगळेकर कॉलेज, आठल्ये-सप्रे-पित्रे कॉलेज, नवनिर्माण कॉलेज (संगमेश्वर).
वक्तृत्व स्पर्धा (मराठी) : द्वितीय- लांजा कॉलेज, उत्तेजनार्थ-देव, घैसास, कीर कॉलेज, उत्तेजनार्थ-गोगटे-जोगळेकर कॉलेज. वक्तृत्व (इतर भाषा) : तृतीय-कीर लॉ कॉलेज, उत्तेजनार्थ-गोगटे-जोगळेकर कॉलेज, उत्तेजनार्थ-फिनोलेक्स अॅकॅडमी. वादविवाद स्पर्धा (मराठी) : देव, घैसास, कीर कॉलेज, द्वितीय एल. एस. पेजे कॉलेज, तृतीय कीर लॉ कॉलेज. वादविवाद स्पर्धा (इतर भाषा) : कीर लॉ कॉलेज, गोगटे- जोगळेकर कॉलेज, देव, घैसास, कीर कॉलेज. कथाकथन स्पर्धा (मराठी) : गोगटे-जोगळेकर कॉलेज, फिनोलेक्स अॅकॅडमी (रत्नागिरी), आठल्ये-सप्रे-पित्रे कॉलेज. कथाकथन स्पर्धा (इतर भाषा) : गोगटे-जोगळेकर कॉलेज.
एकांकिका (मराठी) - फिनोलेक्स अकॅडमी, उत्तेजनार्थ - कीर लॉ कॉलेज. एकांकिका (इतर भाषा)- गोगटे-जोगळेकर कॉलेज. स्किट (मराठी) : गोगटे-जोगळेकर कॉलेज, देव, घैसास, कीर, कॉलेज, फिनोलेक्स अॅकॅडमी. स्किट (इतर भाषा) : कीर लॉ कॉलेज. मोनो अॅक्टिंग (मराठी) : गोगटे-जोगळेकर कॉलेज, देव, घैसास, कीर कॉलेज, तृतीय क्रमांक डी. जे. सामंत कॉलेज (पाली). मोनो अॅक्टिंग (इतर भाषा) : एस. पी. हेगशेट्ये कॉलेज, देव, घैसास, कीर कॉलेज, गोगटे-जोगळेकर कॉलेज. नाटक (माईम) : एस. पी. हेगशेट्ये कॉलेज, नवनिर्माण संगमेश्वर, गोगटे-जोगळेकर कॉलेज.
चौकट
फाईनआर्टच्या स्पर्धा
ऑन दी स्पॉट पेंटिंग : देवरूख कॉलेज ऑफ आर्ट अँड डिझायनिंग, फिनोलेक्स अॅकॅडमी, एस. बी. कीर लॉ कॉलेज. फाईन आर्ट-पोस्टर मेकिंग : राजेंद्र माने इंजिनिअरिंग कॉलेज, कीर लॉ कॉलेज. मातीकाम : उत्तेजनार्थ-राजेंद्र माने इंजिनिअरिंग कॉलेज. व्यंगचित्र : देवरूख कॉलेज ऑफ आर्ट अँड डिझायनिंग, राजेंद्र माने इंजिनिअरिंग कॉलेज. रांगोळी : कीर लॉ कॉलेज, देवरूख कॉलेज ऑफ आर्ट अँड डिझायनिंग, लांजा कॉलेज. मेहंदी डिझाईन : लांजा कॉलेज, आठल्ये- सप्रे-पित्रे कॉलेज आणि एस. पी. हेगशेट्ये कॉलेज, मोहिनी मुरारी मयेकर चाफे कॉलेज आणि देवरूख कॉलेज ऑफ आर्ट अँड डिझायनिंग, फिनोलेक्स अॅकॅडमी.
