बांदा आरोग्य केंद्रात परिचारिका नियुक्त करा
swt2221.jpg
86424
ओरोसः येथे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासोबत चर्चा करताना मिलिंद सावंत.
बांदा आरोग्य केंद्रात
परिचारिका नियुक्त करा
पालकमंत्र्यांचे आदेशः मनसे पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीची दखल
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २३ः येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रिक्त पदांबाबत मनसे तालुकाध्यक्ष मिलिंद सावंत यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांची भेट घेऊन लक्ष वेधले. या तक्रारीची तात्काळ दखल घेत राणे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर यांना रिक्त पदावर तातडीने परिचारिका नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच आरोग्य केंद्रातील प्रलंबित समस्या गणेश चतुर्थीपूर्वी मार्गी लावाव्यात, अशाही सूचना दिल्या.
श्री. सावंत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात राणे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी मनसे जिल्हाध्यक्ष अनिल केसरकर, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, श्री. खेबुडकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आदी उपस्थित होते.
श्री. सावंत म्हणाले की, बांदा प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे महामार्गावरील महत्त्वाचे आरोग्य केंद्र आहे. येथे दररोज सरासरी २५० हून अधिक बाह्य रुग्णांची तपासणी केली जाते. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीतही अनेक रुग्ण उपचारासाठी येथे येतात. मात्र मुख्य परिचारिकेची बदली झाल्यामुळे गेले महिनाभर हे पद रिक्त आहे. त्यातच सफाई कर्मचारी नसल्याने रुग्णालय परिसरात अस्वच्छतेची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तात्काळ नियुक्ती आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
श्री. राणे यांनी श्री. खेबुडकर यांच्याशी चर्चा करत तातडीने परिचारिका नियुक्त करा आणि इतर समस्या गणेशोत्सवापूर्वी मार्गी लावा अशा स्पष्ट सूचना दिल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.