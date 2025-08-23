शिवसेना उपतालुकाप्रमुख विजय रेडकरांचा सत्कार
सावंतवाडीः विजय रेडकर यांना निुक्ती पत्र देताना जिल्हा प्रमुख सच्चिदानंद परब. बाजूला नारायण राणे, अशोक दळवी, प्रेमानंद गवस आदी.
शिवसेना उपतालुकाप्रमुख
विजय रेडकरांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. २३ः आमदार दीपक केसरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हाप्रमुख संजू परब यांच्या निर्देशानुसार तळवणे येथील विजय रेडकर यांची शिवसेना उपतालुकाप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. जिल्हाप्रमुख संजू परब, माजी जिल्हाप्रमुख अशोक दळवी, तालुकाप्रमुख नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत रेडकर यांना नेमणूक पत्र देण्यात आले. यावेळी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
रेडकर हे अनेक वर्षे तळवणे गावात सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून कार्यरत असून त्यांनी गावातील तंटामुक्ती अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे. आरोस पंचक्रोशी विद्याविकास हायस्कूलच्या संचालक मंडळात ते सदस्यपदी कार्यरत आहेत. पक्षाने सोपवलेली जबाबदारी योग्यरित्या पूर्ण करून या पदाला योग्य न्याय देईन, असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या निवडीबाबत सामाजिक कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांकडून शुभेच्छा देण्यात आल्या.
मालवणः येथील ग्रामीण रुग्णालयात जागतिक डास दिन साजरा करण्यात आला.
मालवण रुग्णालयात
डास निर्मूलनाचे धडे
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २३ : जागतिक डास दिनाचे औचित्य साधून येथील ग्रामीण रुग्णालयात डासांपासून होणाऱ्या विविध रोगांबद्दल, विशेषतः हिवतापबद्दल जनजागृती करण्यासाठी कार्यक्रम पार पडला. यावर्षीच्या ‘हिवतापाचे उच्चाटन करूया’ या संकल्पनेला अनुसरून डासांचे प्रकार आणि त्यांचे जीवनचक्र या विषयावर सविस्तर माहिती देण्यात आली.
हा कार्यक्रम वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय पोळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाला. यावेळी डॉ. बालाजी पाटील, निरीक्षक व्ही. पी. सावंत यांनी डासांमुळे होणाऱ्या आजारांबद्दल माहिती दिली. त्यांनी डासांच्या जीवनचक्राचे विविध टप्पे समजावून सांगितले आणि हे रोग टाळण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, यावरही मार्गदर्शन केले.
यावेळी ग्रामीण रुग्णालयातील प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. त्यात प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी पी. आर. मगर, आरोग्य कर्मचारी एस. ए. चांदोसकर, अधिपरिचारिका श्रीमती देसाई, श्रीमती तुळसकर, श्रीमती कदम, प्रयोगशाळा सहाय्यक मोहिनी चुटे, औषध निर्माण अधिकारी दीपिका जौदाळ, क्ष-किरण अधिकारी केळुसकर, आरोग्यमित्र संकेत जाधव यांच्यासह सर्व कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.
