''शांतिनिकेतन''चे विद्यार्थी क्रीडा स्पर्धांमध्ये चमकले
परी कुमावत, भूमी कामत, यज्ञा तळवणेकर, गार्गी सावंत.
‘शांतिनिकेतन’चे विद्यार्थी
क्रीडा स्पर्धांमध्ये चमकले
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २३ः क्रीडा व युवक संचालनालय पुणे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व क्रीडा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने पार पडलेल्या तालुकास्तरीय बुद्धिबळ, स्केटिंग, कराटे या स्पर्धांमध्ये येथील शांतिनिकेतन स्कूलच्या खेळाडूंनी प्रथम क्रमांक प्राप्त करत दमदार यश संपादन केले. खेमराज स्कूल बांदा येथे झालेल्या बुद्धिबळ स्पर्धेत १४ वर्षंखालील मुले या वयोगटात सातवीची गार्गी सावंत हिने प्रथम, भूमी कामत (नववी) हिने १७ वर्षांखालील मुलींच्या गटात द्वितीय आली. सिंधुदुर्गनगरी येथे झालेल्या कराटे क्रीडा स्पर्धेत १७ वर्षांखाली मुलींच्या वयोगटात परी कुमावत (नववी) हिने प्रथम, रोलर ओरोस येथे झालेल्या स्केटिंग स्पर्धेत ११ वर्षांखालील मुलींच्या गटात यज्ञा तळवणेकर (चौथी) सावंतवाडी तालुक्यात प्रथम आली.
वेंगुर्ले ः रोटरी क्लबतर्फे विद्यार्थ्यांना आयडियल स्टडी अॅपचे वितरण करण्यात आले.
पाटकर हायस्कूलमध्ये
विद्यार्थ्यांना ‘स्टडी अॅप’
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २३ः रोटरी क्लब ऑफ वेंगुर्ला मिडटाऊन यांच्या वतीने येथील पाटकर हायस्कूलमध्ये दहावीतील विद्यार्थ्यांसाठी आयडियल स्टडी अॅपचे वितरण केले. या अॅपचा कशाप्रकारे फायदा होणार आहे, याची माहिती रोटरी क्लबचे सचिव डॉ. राजेश्वर उबाळे यांनी प्रास्ताविकात दिली. यावेळी रोटरी अध्यक्ष आनंद बोवलेकर, असिस्टंट गव्हर्नर डॉ. प्रशांत कोलते, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी राजेश घाटवळ यांनी मार्गदर्शन केले. आयडियल स्टडी अॅप मोबाईलमध्ये साठवणे याबाबत मार्गदर्शन असिस्टंट गव्हर्नर सचिन मदने यांनी माहिती दिली. यावेळी पाटकर हायस्कूलचे शिक्षक महेश बोवलेकर, मुख्याध्यापक सुशांत धुरी, श्री. गोसावी व इतर सर्व शिक्षकांचे सहकार्य मिळाले. इनरव्हील क्लब ऑफ वेंगुर्लाचे प्रेसिडेंट अपर्णा बोवलेकर, सदस्या आरती गिरप उपस्थित होत्या.
