मगरीसाठी मोती तलावात ‘सापळा’
नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘वन’च्या जलद कृती दलाकडून पकडण्याचे प्रयत्न
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २३ः शहरातील ऐतिहासिक मोती तलावात असलेल्या मगरीला पकडण्यासाठी आता वनविभागाने ‘सापळा’ रचला आहे. मगरीच्या वास्तव्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. ही मगर आता वनविभागाच्या या सापळ्यात अडकते का, याचे कुतूहल नागरिकांमध्ये निर्माण झाले आहे.
शहरातील मोती तलावात अलीकडे बऱ्याचवेळा मगरीचे दर्शन होऊ लागले आहे. तलावात मगर असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. त्यामुळे याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी वनविभागाकडे करण्यात आली. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. २२) वनविभागाच्या जलद कृती दलाकडून तलावात बोटीच्या सहाय्याने पाहणी करण्यात आली होती; तलावात कोठेही मगरीचे वास्तव्य आढळून आले नाही.
त्यामुळे अखेर आज वनविभागाच्या जलद कृती दलाकडून मोती तलावात बसविण्यात आलेल्या संगीत कारंजावर मगरीला पकडण्यासाठी एक सापळा बसविण्यात आला. आता या कारंजाच्या ठिकाणी वरचेवर दिसणारी मगर या सापळ्यात कैद होते का याबाबत नागरिकांमध्ये कमालीचे कुतूहल निर्माण झाले आहे.
गणेशोत्सव तोंडावर असून शहरातील बहुतांश गणपतींचे विसर्जन मोठी तलावात याच ठिकाणी केले जाते. त्यावेळी तलावात अनेक जण पाण्यात खोलवर उतरतात. अशावेळी मगरींपासून कोणाला धोका पोहोचू नये, यासाठी वनविभागाकडून ही खबरदारी घेण्यात आली असल्याची माहिती जलद कृती दलाचे प्रमुख रामचंद्र उर्फ बबन रेडकर यांनी दिली.
कोट
मोती तलावात संगीत कारंज्याच्या ठिकाणी मगर असल्याबाबत शुक्रवारी फोन आला. त्यानंतर आम्ही बोटीच्या सहाय्याने संपूर्ण तलावात फिरून पाहणी केली; मात्र मगर कोठेही आढळून आली नाही. त्यामुळे आता मगर पकडण्यासाठी सापळा लावला आहे. या सापळ्याद्वारे मगर जेरबंद करण्यात येणार असून, त्यानंतर तिला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार आहे.
- रामचंद्र उर्फ बबन रेडकर, जलद कृती दल प्रमुख
चौकट
मोती तलावात दोन मगरी?
सावंतवाडी मोती तलावामध्ये तब्बल दोन मगरी असल्याच्या चर्चा आहेत. काहींनी त्यांना पाहिल्याचेही सांगण्यात येत आहे; मात्र वनविभागाकडून फक्त एकच मगर असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. आता लावलेल्या सापळ्यात नेमकी मगर अडकते का, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. वनविभागाने यासाठी पुढाकार घेऊन तसा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
