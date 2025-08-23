swt2317.jpg
आचराः पोलिस ठाण्यात आयोजित नियोजन बैठकीस उपस्थित पोलिस निरीक्षक प्रदीप पोवार, सरपंच जेरॉन फर्नांडिस व अन्य.
गणेशोत्सवापूर्वी वीज समस्या सोडवा
आचरा सरपंच फर्नांडिस : पोलिस ठाण्यात नियोजन बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. २३ः येथे रोज गावातील एकातरी वाडीत वीज समस्या निर्माण होत आहे. वीज वाहिन्यावरची झाडी अद्यापही तशीच आहे. गणेशोत्सव जवळ आला असताना पूर्वी कधी नव्हती, इतकी विजेची समस्या वाढली आहे. ग्रामस्थांचा उद्रेक होण्याची वाट बघू नका, समस्यांचे तातडीने निवारण करा, असा इशारा आचरा सरपंच जेरॉन फर्नांडिस यांनी येथील पोलिस ठाण्यात आयोजित नियोजन बैठकीत दिला.
आचरा पोलिस निरीक्षक प्रदीप पोवार यांनी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर वीज मंडळ, आरोग्य विभाग, एसटी महामंडळ, बांधकाम विभाग, बंदर विभाग आदी विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक येथील पोलिसांत आयोजित केली होती. यावेळी सध्या सुरू असलेल्या विजेच्या खेळखंडोबाबत सरपंच फर्नांडिस यांनी रोष व्यक्त केला. बैठकीनंतर त्यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांबाबत, तर जन्म दाखले वेळेवर न मिळणे, अपुरा औषधसाठा याबाबत आरोग्य विभागाला धारेवर धरले.
यावेळी उपसरपंच संतोष मिराशी, जयप्रकाश परुळेकर, व्यापारी संघटना अध्यक्ष अर्जुन बापर्डेकर यांनीही आरोग्य कर्मचाऱ्यांना चांगली सेवा देण्यास सांगितले. सरपंच फर्नांडिस यांनी औषधसाठा अपुरा होता तर ग्रामपंचायतीला कल्पना का दिली नाही, आवश्यक तो मागवून घ्या. गणेश चतुर्थी कालावधीत औषधे कमी पडू देऊ नका, आवश्यकता असल्यास आम्हाला सांगा. ग्रामपंचायतीतर्फे औषधे उपलब्ध करून देऊ, असे सांगितले.
पोलिस निरीक्षक पोवार यांनी आठवडा बाजारा दिवशी एक दिशा वाहतूक सुरू ठेवण्याचा विषय उपस्थित केला. यावर चर्चा करून व्यापारी आणि लोकांच्या सेवेसाठी बाजारातून बंदर बाजूने आचरा तिठ्याकडील दिशेने रिक्षा वाहतूक सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चतुर्थी कालावधीतील आठवडा बाजारासाठी विक्रेत्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन महाराष्ट्र बॅंकेपुढेही विक्रेत्यांना विक्रीसाठी बसण्यासाठी मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीला सरपंच फर्नांडिस, उपसरपंच मिराशी, व्यापारी संघटना अध्यक्ष बापर्डेकर, जयप्रकाश परुळेकर, बंदर विभागाचे अरविंद परदेशी, महावितरणचे सौरभकुमार वर्मा, ओम शिंदे, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे नित्यानंद भगत, हिवाळी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे राजाराम परब, आचरा वाहतूक नियंत्रक गजानन इंगळे, ट्रॅव्हलर्सचे उमेश बाणे, किरण साटम, विनायक सावंत, मंदार नाटेकर, सुफियान काझी, रिक्षा संघटनेचे हर्षद जाधव, सचिन परब, कमलेश पाटकर, सतीश तळवडकर यांसह पोलिस कर्मचारी जाधव, मनोज पुजारे उपस्थित होते.
