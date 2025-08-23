गौरी शितपला क्रॉसकंट्री स्पर्धेत कास्यपदक
-rat२३p११.jpg-
P२५N८६५२७
संगमेश्वर ः क्रॉसकंट्री स्पर्धेत यश मिळवलेल्या नवजीवन विद्यालयाचे विद्यार्थी.
------
गौरी शितपला क्रॉसकंट्रीत कास्यपदक
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २३ ः मुसळधार पावसात स्पर्धकांच्या उत्साहामुळे अकरावी भक्तश्रेष्ठ कमलाकरपंत वालावलकर क्रॉसकंट्री स्पर्धा जल्लोषमय वातावरणात झाली. या स्पर्धेत फुणगूस येथील नवजीवन विद्यालय शाळेची गौरी शितपने १४ ते १६ वर्ष मुलींच्या गटात ३ किमी धावणे या खेळप्रकारात कास्यपदक मिळवले. गौरीला प्रशस्तीपत्र, पदक व रोख रक्कम देऊन सन्मानित करण्यात आले. १२ ते १४ वर्ष मुलींच्या २ किमी धावणेत सोनल शितप, १२ ते १४ वर्ष वय मुले ३ किमी धावणेत ओम थुळ व दुर्वेश मेस्त्री, १४ ते १६ वर्ष मुलांच्या ४ किमी धावणेत आदर्श भुवड व स्वरूप थुळ यांनी स्पर्धेत सहभाग घेऊन स्पर्धा पूर्ण केली आहे. शाळेच्या क्रीडाक्षेत्रातील इतिहासात सुवर्णाक्षरात नाव नोंदण्यात यावे, अशी देदीप्यमान कामगिरी करणारी गौरी ही पहिलीच विद्यार्थिनी आहे.
