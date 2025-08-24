गणेशोत्सवात मनसेतर्फे कुडाळात फळ विक्री स्टॉल
गणेशोत्सवात मनसेतर्फे
कुडाळात फळ विक्री स्टॉल
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २४ ः परप्रांतीय तसेच विशिष्ट समाजाच्या व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबवण्यासाठी यावर्षी श्री गणेश चतुर्थीनिमित्त सर्व भाविकांसाठी ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्वावर फळ विक्री करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने घेतला आहे. याचा सर्व भाविकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मनसे राज्य परिवहन कामगार सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष जगन्नाथ उर्फ बनी नाडकर्णी यांनी केले आहे.
पत्रकात नाडकर्णी यांनी म्हटले आहे की, सध्या परप्रांतीय व्यापारी तसेच एक विशिष्ट समाज या व्यवसायावर वर्चस्व गाजवत आहे. या व्यापार्यांनी सर्व प्रकारची फळे आणि भाज्यांचे दर अवाच्या सव्वा वाढवले आहेत. त्यामुळे गोरगरीब जनतेला लाडक्या गणेशबाप्पाचा सण साजरा करणे कठीण झाले आहे. अशा स्थितीमध्ये मनमानी करणार्या व्यापार्यांना आळा घालण्यासाठी आणि गोरगरीब जनतेला गणेशोत्सव सण चांगल्या पद्धतीने साजरा करता यावा, यासाठी मनसेने एक पाऊल उचलले आहे. फळ विक्रीचा स्टॉल शहरातील राजमाता जिजामाता चौक येथे असणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.