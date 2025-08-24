गणेशोत्सवात नियमांचे काटेकोर पालन करा
दोडामार्ग ः नियोजन बैठकीस उपस्थित पदाधिकारी व विविध विभागांचे प्रमुख. (छायाचित्र ः संदेश देसाई)
गणेशोत्सवात नियमांचे काटेकोर पालन करा
चेतन चव्हाणः दोडामार्ग नगरपंचायतीत नियोजन बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. २४ : चतुर्थी सणानिमित्त येथील बाजारपेठेत सुस्थितीत नियोजन करण्याच्या दृष्टीने व्यापारी, पोलिस, एसटी वाहतूक, रिक्षा व दुचाकी चालक यांची बैठक कसई दोडामार्ग नगरपंचायत येथे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. नगरपंचायतीने दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.
कसई दोडामार्ग नगरपंचायत सभागृहात गणेश चतुर्थीनिमित्त नियोजन बैठकीत घेण्यात आली. या बैठकीला पोलिस विभाग, बांधकाम विभाग, व्यापारी, रिक्षा व दुचाकी चालक, एसटी विभाग या सर्वांची उपस्थिती होती.
नगराध्यक्ष चव्हाण म्हणाले, ‘‘चालक व फेरीवाल्यांनी नगरपंचायतीने दिलेल्या जागेतच आपली वाहने उभी करावीत. रिक्षा चालकांनी मुख्य पिंपळेश्वर चौक येथे फक्त पाच रिक्षा उभ्या कराव्यात. टेम्पोचालकांनी भेडशी रस्त्यावर रोजच्या नियोजित जागेत फक्त पाच वाहने उभी करावीत. इतर वाहने रेणुका हॉटेलच्या खालच्या रस्त्याच्या खुल्या जागेत उभी करावीत. फेरीवाल्यांनी नगरपंचायतीने आखून दिलेल्या चौकटीत बसणे बंधनकारक आहे. मुख्य बाजारपेठेत एकही वाहन उभे राहणार नाही, याची दक्षता पोलिसांनी घ्यावी.’’
यावेळी उपनगराध्यक्ष देविदास गवस, नगरसेवक राजू प्रसादी, नितीन मणेरिकर, सोनल म्हावळणकर, पोलिस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे, वाहतूक पोलिस धुमाळे, संजय शिरोडकर, व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सागर शिरसाट, श्याम चांदेलकर, रिक्षाचालक गुरू हळदणकर, राजन देसाई, दुचाकी चालक हनुमंत शिरोडकर, सुशांत राऊत, दादा रेडकर, टेम्पोचालक बाबू म्हावळणकर, व्यापारी मोरजकर उपस्थित होते.
चौकट
असे आहेत वाहनतळ
दोडामार्ग-गोवा रस्त्यावर नवीन पंचायत समिती व राजू प्रसादी यांच्या जागेत तसेच आयी रस्त्यावर मराठी शाळा क्र. १ चे मैदान, दोडामार्ग-बांदा रस्त्यावर हडीकर बिल्डिंगच्या नजीक, भेडशी रस्त्यावर गणपती मंदिर परिसरात वाहन पार्किंगची व्यवस्था नगरपंचायतीने केली आहे.
