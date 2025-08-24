शिरवंडेमध्ये सामंतांकडून स्वखर्चातून पर्यायी रस्ता
शिरवंडे ः दीपमाळवाडी येथे दत्ता सामंत यांनी स्वखर्चातून पर्यायी मार्ग निर्माण केला.
मालवण, ता. २४ : तालुक्यातील शिरवंडे दीपमाळवाडी येथील कोसळलेल्या साकवामुळे ग्रामस्थांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी तत्काळ मदत केली. आमदार नीलेश राणे यांच्या प्रयत्नांतून नवीन साकव मंजूर झाला असून त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत ग्रामस्थांना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांनी स्वखर्चातून पर्यायी मार्ग तयार केला आहे.
शिरवंडे दीपमाळवाडी साकव कोसळल्यामुळे येथील शेकडो ग्रामस्थ आणि विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत होती. या समस्येची दखल घेत आमदार नीलेश राणे यांनी तातडीने नवीन साकवासाठी निधी मंजूर केला; मात्र पावसाळ्याच्या दिवसांत नवीन साकवाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये, म्हणून जिल्हाप्रमुख सामंत यांनी पुढाकार घेतला. माजी सभापती सुनील घाडीगावकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे ही समस्या मार्गी लागली. ग्रामस्थांनी केलेल्या मागणीला प्रतिसाद देत तत्काळ उपाययोजना केल्याबद्दल त्यांनी आमदार राणे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख सामंत, माजी सभापती सुनील घाडीगावकर यांचे आभार मानले. लवकरच नवीन साकवाचे कामही पूर्ण होईल, असे सांगण्यात आले.
