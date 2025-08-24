शहरातील समस्यांबाबत पालिकेवर धडक
रत्नागिरी ः शहरातील समस्यांबाबत मुख्याध्याकाऱ्यांनी निवेदन देताना राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे पदाधिकारी.
राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष ; खड्डे, भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवावर उपाय करा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे (शरदचंद्र पवार गट) शहरातील समस्यांबाबत रत्नागिरी नगरपालिकेवर धडक दिली. शहरातील समस्यांविरोधात आक्रमक होत मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांच्यासमोर शहरातील खड्डे आणि भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
शहरातील मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांवर पुराव्यानिशी अतिशय दयनीय स्थितीत असलेल्या, भयानक स्वरूपाचे खड्डे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावेळी मुख्याधिकारी श्री. गारवे यांनी शहरातील खड्डे बुजविण्याचे काम लवकरच हाती घेतले जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यावर राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केवळ खड्डे बुजवून चालणार नाही, तर पुन्हा पावसामुळे ते तसेच खराब होऊ नयेत, यासाठी आरएमसी (रेडी मिक्स काँक्रीट) वापरण्याची आवश्यकता असल्याचे सुचवले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवक जिल्हाध्यक्ष नौसीन काझी यांनी, ‘जागेवर गेल्याशिवाय समस्या समजत नाही आणि ती सोडविता येत नाही,’ असे ठणकावल्यावर श्री. गारवे यांनी नगरपालिकेच्या प्रतिनिधींना घटनास्थळी पाठवले. त्यानंतर निरीक्षण करून शहरातील खड्डे आरएमसीने बुजवण्याचे आदेश मुख्याधिकारी यांनी दिले.
राष्ट्रवादीचे प्रदेश सचिव बशीर मुर्तुझा यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा महिला उपाध्यक्षा शमीम नाईक, शहर कार्याध्यक्ष मुनव्वर-सुलताना फरहान मुल्ला, अल्पसंख्याक शहराध्यक्ष फर्जाना मस्तान, आलिया मजगावकर यांनी शहरामध्ये भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढत असल्याची बाब पुराव्यानिशी निदर्शनास आणून दिली. हे भटके कुत्रे नागरिकांवर व लहान मुलांवर जीवघेणे हल्ले करत असून, पालिकेने लवकरात लवकर त्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर मुख्याधिकारी श्री. गारवे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करावे व सर्वोच्य व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांचे नियोजन करावे, अशा सूचना दिल्या. याप्रसंगी पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक सईद पावसकर, फरहान मुल्ला, विद्यार्थी जिल्हाध्यक्ष संकेत कदम, तालुका अल्पसंख्याक अध्यक्ष महबूब मोगल, नगरसेवक बबन आंबेकर, जिल्हा युवक सरचिटणीस मतीन बावानी, रणजीत शिर्के, जिल्हा युवक उपाध्यक्ष नदीम मुजावर, युवक पदाधिकारी फैज सावकार, जुबेर करंबेळकर, कय्यूम काझी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
