संगमेश्वर ः संगमेश्वर बाजारपेठेत गणेशोत्सवाच्या खरेदीसाठी होत असलेली गर्दी.
सजावट साहित्यानी संगमेश्वर बाजारपेठ सजली
बाप्पाच्या स्वागताची तयारी : माळा, हार, मखर खरेदीकडे भक्तांचा वाढता कल
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २४ ः गणपती बाप्पाच्या स्वागतासाठी संगमेश्वर शहरातील बाजारपेठ सजली असून विविध रंगांच्या माळा, हार, मखर सजावटीच्या साहित्यांनीही दुकाने बहरली आहेत. त्यामुळे, विविध प्रकारच्या वस्तू खरेदीसाठी नागरिक बाजारात गर्दी करत आहेत.
आबालवृद्धांचे लाडके दैवत विघ्नहर्ता गणरायाचे २७ ऑगस्टला घरोघरी आगमन होत आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठ ते दहा दिवसापासून बाजारपेठेत चैतन्य आले आहे. मागील चार-पाच दिवसापासून बाजारपेठेत ग्राहकांची प्रचंड गर्दी होऊ लागली आहे. विशेष म्हणजे सायंकाळी पाचनंतर बाजारात ग्राहक मोठ्या प्रमाणात साहित्य खरेदीसाठी गर्दी करीत आहेत. गणरायाची आरास सर्वोत्तम आणि आकर्षक व्हावी यासाठी शहरातील विविध भागात सजावटींचे साहित्य विकण्यासाठी व्यापाऱ्यांना स्टॉल उभारले आहेत.
शहरातील बाजारपेठेत मखराचे साहित्य, रंगीबेरंगी विविध प्रकारच्या विद्युत माळा, विद्युत समई, पूजेचे साहित्य ठेवण्यासाठी तबक, आकर्षक नक्षीकाम असलेले पूजेचे साहित्य ठेवण्याचे पात्र, प्लॅस्टिकच्या फुलांचे आकर्षक हार, विविध आकारांची विविध रंगी फुले, अगरबत्ती, धूप, रांगोळीचे छाप, ज्योतीच्या वाती, रांगोळीचे विविध रंग, अस्तर, गणेश भक्तांच्या आवडीनुसार उपरणे, चांदीचे मोदक, दूर्वा, कंबरपट्टा, मूषक, चंदनहार अशा प्रकारचे साहित्य बाजारात दाखल झाले आहे.
चौकट
हाराचे विविध प्रकार
गुलाबी, पिवळा, लाल रंगाच्या हाराला बाजारात पसंती मिळत आहे. बाजारात या हारांची किंमत ५९ रुपयांपासून पुढे आहे. मण्यांचे हार वेगवेगळया डिझाईनमध्ये बाजारात उपलब्ध झाल्या असून यांची किंमत १०० ते ५०० रुपयांपर्यंत आहे. किरकोळ विक्रेते शंभर रुपयाला दोन माळा या किमतीत विक्री करत आहेत. बाप्पासाठी आकर्षक आसन विविध आकारानुसार उपलब्ध असून त्याच्या किंमती ५९ ते १०० रुपये आहे. मोत्यांच्या कंठयादेखील विविध डिझाईनमध्ये उपलब्ध आहेत.
