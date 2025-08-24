गणपतीपुळे येथे भाद्रपदी गणेशोत्सवाला आरंभ
गणपतीपुळे येथील मंदिरात भाद्रपदी गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी गणपतीसमोर केलेली फुलांची सजावट.
गणपतीपुळे ः येथील श्रींच्या भाद्रपद उत्सवाला प्रारंभ झाला असून उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी श्रींची महापूजा करताना देवस्थानचे पंच नीलेश श्रीकृष्ण कोल्हटकर आणि त्यांच्या पत्नी, ब्रह्मवृंद व भाविक.
गणपतीपुळेत आज सहस्त्र मोदक समर्पण
भाद्रपदी गणेशोत्सवाला प्रारंभ ; २७ ला पालखी मिरवणूक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ ः तालुक्यातील श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे येथे आजपासून (ता. २४) भाद्रपदी गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. ४ सप्टेंबरपर्यंत सुरू असणाऱ्या उत्सवात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
आज रविवारी सकाळी गणपतीपुळे येथील श्रींच्या भाद्रपद उत्सवाला प्रारंभ झाला असून उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी श्रींची महापूजा देवस्थानचे पंच नीलेश श्रीकृष्ण कोल्हटकर आणि त्यांच्या पत्नी यांनी केली. यावेळी सर्व ब्रह्मवृंद आणि भाविक उपस्थित होते. श्रींची महापूजा झाल्यानंतर प्रसाद वाटप झाले. आज रविवार असल्यामुळे परजिल्ह्यातील भाविकांनीही हजेरी लावली होती. सोमवारी (ता. २५) दुपारी ११ ते १२ यावेळेत सहस्त्र मोदक समर्पण होणार आहे. २७ ऑगस्ट रोजी गणेश चतुर्थीच्यादिवशी दुपारी ४ ते ६ या वेळेत श्रींची पालखी मिरवणूक (प्रदक्षिणा) होणार आहे. २४ ते २८ ऑगस्ट या कालावधीत दररोज सायंकाळी ७ ते ७.३० या कालावधीत सामुदायिक आरती व मंत्रपुष्प, सायंकाळी ७.३० ते ९.३० सुप्रसिद्ध कीर्तनकार वेदश्री वैभव ओक (रा. डोंबिवली) यांचे सुश्राव्य कीर्तन होणार आहे. ४ सप्टेंबरला वामन जयंतीच्या दिवशी दुपारी ११.३० ते २ यावेळेत श्रींच्या महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्व कार्यक्रमांचा भाविकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन गणपतीपुळे देवस्थानच्यावतीने करण्यात आले आहे.
