सावर्डे बाजारपेठेत खरेदीची लगबग
rat२५p८.jpg -
२५N८६९२९
सावर्डे : बाजारपेठेत विक्रीसाठी ठेवलेले गणपती सजावट साहित्य.
सावर्डे बाजारपेठेत खरेदीची लगबग
गणेश आगमनाची तयारी; नागरिकांची प्रचंड गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. २५ : गणेशोत्सवाच्या आगमनाला आता अवघा एक दिवस शिल्लक असून, सावर्डे बाजारपेठेत गणपतीच्या स्वागतासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदीची लगबग सुरू आहे. फुलांच्या माळा, सजावटीच्या रंगीबेरंगी झुंबर, मातीचे व कांस्याचे दीप, अगरबत्ती, तोरणे, शाडूमातीच्या मूर्ती, पूजेचे साहित्य खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे.
बाजारपेठेत सकाळपासूनच खरेदीदारांच्या रांगा लागलेल्या आहेत. सजावटीच्या दुकानात रंगीबेरंगी व पारंपरिक थीमच्या वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. घरगुती गणपतीसाठी छोटे देखावे, कृत्रिम तलाव, लायटिंग तसेच पर्यावरणपूरक सजावटीच्या वस्तूंनाही चांगली मागणी आहे. गणपतीच्या मूर्ती विक्रेत्यांकडेही शेवटच्या क्षणी गर्दी वाढली आहे. लाडक्या गणपती बाप्पाच्या स्वागतासाठी भाविकांनी सजावटीचे साहित्य खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. आकर्षक कृत्रिम फुलाच्या माळा व तोरण, थर्माकोल मंदिर, झिरमिळ्या, रिमझिम, लॉन, फुले आणि कमानी, कुंदन, टिकल्यांचा वापर केलेले झुंबर असे विविध प्रकारच्या साहित्याच्या खरेदीवर भाविकांचा भर आहे. २७ ऑगस्टला गणरायाचे आगमन होत आहे. गणरायाचे स्वागत करण्यासाठी गणेशभक्त उत्सुक आहेत. तत्पूर्वी घरासह परिसर स्वच्छ केला जात आहे. शहरात राहणाऱ्यांची पावले गावाकडे वळलेली आहेत. सार्वजनिक मंडळांनी सभामंडप उभारणीसह आकर्षक आरास निर्मितीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. गणेशोत्सव सजावटीसाठी गणेशभक्तांकडून नियोजन केले जात आहे. दुकानाबाहेर लटकवलेल्या रंगीबेरंगी फुलांच्या माळा या नागरिकांना आकर्षित करत आहेत. त्यामध्ये मणी आणि रंगीत धाग्याने बनवलेल्या माळांचादेखील समावेश आहे. सजावट अधिक आकर्षक आणि भरीव दिसावी यासाठी विविध रंगातील झिरमिळ्या उपलब्ध आहेत. विविध रंगातील प्लास्टिकची फुले विक्रीस उपलब्ध आहेत. विक्रेत्याकडून ग्राहकांच्या ग्राहकांच्या आवडीनुसार मखरासाठी लागणारी फुलांची कमान बनवून दिली जात आहे.
कोट
यंदा स्वदेशी बनावटीचे सर्व प्रकारचे सजावट साहित्य उपलब्ध आहे. गणेशमूर्ती आकर्षक व शोभिवंत दिसण्यासाठी लटकन, लेस, फेटा व कृत्रिम हिऱ्याच्या मागणीला ग्राहकांची अधिक पसंती आहे. यंदा सजावटीच्या साहित्यामध्ये दरवाढ झालेली नाही. सजावट खरेदीसाठी ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद आहे.
- शिवराम व दत्ताराम गेल्ये, दुकानदार, सावर्डे बाजारपेठ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.