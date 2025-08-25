कवितेतून उलगडले मैत्रीचे अनोखे नाते
राजापूर ः ओणी येथील कार्यक्रमात कवितांचे सादरीकरण करताना कवी अनंत राऊत. (छाया ः चारूदत्त नाखरे, राजापूर)
कवितेतून उलगडले मैत्रीचे नाते
अनंत राऊत यांचे सादरीकरण ; ओणी येथे कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २५ ः तालुक्यातील ओणी येथे प्रबोधनकार ठाकरे राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात कवी अनंत राऊत यांनी ‘मित्र वणव्यामध्ये गारव्यासारखा’ ही कविता सादर केली. यामधून रक्ताच्या नात्यापलीकडील मैत्रीचे अनोखे नाते साऱ्यांसमोर उलगडले.
ओणी पंचक्रोशी शिक्षण मंडळातर्फे आयोजित प्रबोधनकार ठाकरे राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरणावेळी त्यांनी कविता सादर केल्या. या वेळी संस्थाध्यक्ष वासुदेव तुळसणकर, संस्था कार्याध्यक्ष प्रदीप संसारे, उपाध्यक्ष अरविंद गोसावी, कार्यवाह अॅड. गुरूदत्त खानविलकर, महादेव धुरे, शहाजीराव खानविलकर, चंद्रकांत बावकर, नारायण शेलार, गणपत जानस्कर आदी उपस्थित होते.
या वेळी विविध कवितांचे सादरीकरण करताना राऊत यांनी विविध विषयांवर सखोल मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, मस्तकात जर पुस्तके भरलेली असतील तर कोणीही आपल्याला अविचारांची टोपी घालू शकत नाही. जे वितळून जाईल ते फेकून दिले पाहिजे, जे उजळून निघेल त्याचा स्वीकार केला पाहिजे, हे क्षमा ज्ञानी माणसाचे सर्वांत जवळचे लक्षण आहे. या वेळी त्यांनी आपापले धर्मग्रंथ वाचणारे कधीच दंगली करत नसल्याचेही अधोरेखित केले.
