देवगडः येथील आगारात जादा एसटी गाड्या दाखल झाल्या होत्या. (छायाचित्रः संतोष कुळकर्णी)
देवगडमध्ये साहित्य खरेदीची लगबग
चाकरमानी दाखलः बाजारपेठा, बस स्थानकांत वर्दळ वाढली
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २५ः गणेशोत्सवाची लगबग आता वाढू लागली आहे. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने गावोगावी चाकरमान्यांचे आगमन होऊ लागले आहे. आज दुपारपर्यंत येथील एसटी आगारात जवळपास ४२ जादा एसटी गाड्या चाकरमान्यांना घेऊन दाखल झाल्या. त्यामुळे बस स्थानकातील वर्दळ वाढली होती. खरेदीसाठीही बाजारात गर्दी होती. यावरून एकूणच गणेशोत्सवाची धांदल वाढल्याचे चित्र होते.
कोकणचा सर्वोच्च समजला जाणारा गणेशोत्सव बुधवारपासून (ता.२७) सुरू होत आहे. त्यामुळे बाजारहाट करण्यासाठी गणेशभक्तांची धावपळ वाढली आहे. येथील एसटी आगारात चाकरमान्यांना घेऊन जादा गाड्या दाखल होत होत्या. दुपारपर्यंत सुमारे ४२ जादा गाड्या दाखल झाल्या. यामध्ये येथील आगाराच्या १८ गाड्यांचा समावेश होता. अजूनही जादा गाड्या येत असून मार्गावरील वाहतुक कोंडीमुळे गाड्या उशिराने धावत असल्याचे एसटी प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. चाकरमान्यांमुळे बसस्थानकात मोठी गर्दी झाली होती. चाकरमानी येथील आगारात उतरून ग्रामीण भागातील अन्य वाहनांमधून आपापल्या गावी मार्गस्थ होत होते. त्यामुळे गाड्यांना गर्दी होती. उत्सवासाठी लागणारे आरासाचे साहित्य, विद्युत रोषणाईचे साहित्य खरेदी करण्याबरोबरच किराणा सामान तसेच अन्य साहित्य खरेदी करण्याकडे कल अधिक होता. पाऊस नसल्याने खरेदीसाठी गणेशभक्तांच्या उत्साहात वाढ झाली होती. उत्सव काळात पाऊस असू नये, अशी गणेशभक्तांची धारणा आहे. शेतीसाठी दिवसभरातून एखादी सर पडावी; मात्र मोठ्या प्रमाणात सतत पाऊस कोसळू नये, असे गणेशभक्तांना वाटत आहे. श्री गणेशाचे आगमन होणार असल्याने घरोघरी साफसफाईची, रंगरंगोटीची तसेच परिसर स्वच्छतेची कामे वेगाने सुरू होती. पाऊस नसल्याने आज मोठ्या गणेशमूर्ती घरी नेण्यात येत होत्या. वाहनातून गणेशमूर्ती नेल्या जात होत्या. अलीकडे सोयीसाठी गणेशचतुर्थीच्या आदल्या दिवशी गणेशमूर्ती घरी नेण्यात येतात. त्यातच मोठ्या आणि अडचणीच्या वाटेवरील गणपती पाऊस नसल्याने काहींनी आजच घरी नेत असल्याचे चित्र होते. बाजारातही खरेदीसाठी लगबग दिसत होती. आरासाचे साहित्य, अगरबत्ती तसेच पूजा साहित्याच्या दुकानात गर्दी दिसत होती.
चौकट
गणेशमूर्ती घरी नेण्याची धावपळ
पाऊस नसल्याने येथील बाजारात खरेदीची धांदल सुरू होती. ग्रामीण भागातही गणेशमूर्ती घरी नेण्याची धावपळ दिसत होती. दूरवरच्या मूर्ती वाहनातून नेल्या जात होत्या.
