माटवी साहित्य खरेदसाठी वैभववाडी बाजारपेठेत गर्दी
वैभववाडी ः माटवी सजविण्याचे साहित्य खरेदी करताना नागरिक.
माटवी साहित्य खरेदसाठी
वैभववाडी बाजारपेठेत गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. २५ ः गणेशोत्सव अवघ्या दोन दिवसांवर आला असून, पूर्वतयारीची मोठी लगबग बाजारपेठेमधून दिसून येत आहे. विविध साहित्यांनी बाजारपेठा सजल्या असून, आज माटवी सजविण्याचे साहित्य खरेदीकरिता मोठी गर्दी होती.
लाडक्या बाप्पाच्या आगमनाला आता अवघा एक दिवस शिल्लक राहिला आहे. तालुक्यात रेल्वे, एसटी बस, आरामबस आणि कारने हजारो चाकरमानी दाखल होत आहे. गणेशोत्सवाची पूर्वतयारीची लगबग दिसून येत आहे. बाजारपेठेत सकाळपासून सायंकाळपर्यत लोकांची मोठी गर्दी असल्याचे चित्र आहे. व्यापाऱ्यांनी आपआपली दुकाने आकर्षक पध्दतीने सजविली आहेत.
रंगीबेरंगी प्लास्टिकच्या माळा, मुखवटे, मखर आदी सजावटीचे साहित्य सर्वत्र दिसून येत आहे. मात्र, आज सर्वाचा ओढा माटवी सजविण्याच्या साहीत्य खरेदीकडे होता. माटवी नैसर्गिकपद्धतीने सजविली जाते. कवंडळ, कांगण्या, शेरवड, हरणे, तेरडा अशी रानफुले आणि फळे खरेदी करण्यात येत होती. तालुक्यासह गगनबावडा तालुक्यातूनदेखील विक्रीसाठी लोक आले होते. शहरात वाहतुकीची कोंडी होऊ नये, म्हणून चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. पार्किंग झोनमध्ये वाहने पार्किंग करण्याचे आवाहन पोलिसांकडून वाहनचालकांना करण्यात येत आहे.
