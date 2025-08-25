राजापूर गणेशोत्सवामुळे बाजारात नवचैतन्य
राजापूर ः गणेशमूर्तीवर अखेरचा हात फिरवताना गणेशमूर्तिकार अनंत आडविलकर.
गणेशोत्सवामुळे राजापूर बाजारात नवचैतन्य
खरेदीसाठी भक्तांची गर्दी; २७ हजार गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २५ : गणेशोत्सवाच्या स्वागतासाठी सारे सज्ज झाले असून, बुधवारी (ता. २७) साऱ्यांच्या घरी लाडक्या बाप्पांचे आगमन होणार आहे. तालुक्यामध्ये गणेशचतुर्थी दिवशी सुमारे २७ हजार घरगुती गणपतींसह सार्वजनिक गणेशोत्सवाची प्रतिष्ठापना होणार आहे. गणेशोत्सवाच्या आगमनामुळे बाजारपेठेत नवचैतन्य आले आहे.
बाप्पांच्या स्वागताच्या तयारीसाठी गणेशभक्तांची धावपळ उडाली आहे. वाढलेली महागाई, अनियमित पाऊस, लांबलेली शेतीची कामे आदी कारणांमुळे बाजारपेठेत मंदी होती; मात्र गणेशोत्सवाच्या खरेदीसाठी आलेल्या गणेशभक्तांनी फुलून गेली आहे. गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर तालुक्यामध्ये सुमारे २७ हजार हजार घरगुती तर सात सार्वजनिक गणपतींची प्रतिष्ठापना होणार आहे. विविध वस्तूंच्या वाढलेल्या दरामुळे गणेशोत्सवावर सध्या महागाईचे संकट आहे. गणेशोत्सवासाठी चाकरमानीही गावांमध्ये दाखल होऊ लागले आहेत.
चौकट
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे सज्ज
सार्वजनिक गणपतींची स्थापना करण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे सज्ज झाली आहेत. त्यांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. तालुक्यातील सार्वजनिक मंडळांमध्ये शहरातील भटाळी, धर्मशाळा येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, महाराष्ट्र वीजवितरण कर्मचाऱ्यांचे गणेशोत्सव मंडळ, एसटी आगारातील चालक-वाहकांचा गणेशोत्सव, ओणी, दसूर, ओझर आणि आडिवरे, जैतापूर येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचा समावेश होतो. या मंडळांच्यावतीने गणेशोत्सवाची जोरदार तयारी केली जात आहे.
