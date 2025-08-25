हरितालिका सणानिमित्त देवगडात खरेदीची लगबग
swt2510.jpg
86973
देवगडः येथील बाजारात उत्सवासाठी दुकानात फळे मांडण्यात आली होती. (छायाचित्र ः संतोष कुळकर्णी)
हरितालिका सणानिमित्त
देवगडात खरेदीची लगबग
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २५ः हरितालिका सणाच्या पूर्वसंध्येला येथील बाजारात फळे, फुले यांची मोठी उलाढाल झाली. महिलांनी खरेदीसाठी गर्दी केली होती. नोकरदार मंडळी खरेदीसाठी धावपळ करताना दिसत होती.
गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने उद्यापासून (ता. २६) शासकीय सुट्टी असल्याने बाहेरगावी जाणार्या नोकरदार मंडळींनी आज बाजारहाट करण्यासाठी गर्दी केली होती. स्थानिक महिलाही हरितालिका सणाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात फळे, फुले खरेदी करताना दिसत होती. आरासाच्या साहित्य विक्रीच्या दुकानातही गर्दी झाली होती. तसेच किराणा आणि अन्य दुग्धोत्पादन वस्तुंची खरेदी करण्यासाठी तारांबळ सुरू होती. पाऊस नसल्याने सर्वांना सोयीचे झाले होते.
गेल्या शनिवार आणि रविवारी शासकीय सुट्यांबरोबरच बँकाही बंद होत्या. आजचा एकच दिवस कार्यालयीन कामकाजाचा होता. उद्यापासून पुढे दोन दिवस सुट्टी आहे. त्यामुळे काही नोकरदार मंडळी आजची रजा घेऊन शनिवारपासूनच आपापल्या गावी गेल्याचेही चित्र होते. गणेशोत्सवानंतर पुढे गुरूवार आणि शुक्रवार असे दोनच दिवस शासकीय कामकाजाचे असतील. त्यामुळे हा आठवडा उत्सवाच्या धांदलीतच जाणार आहे. उद्या हरितालिका असल्याने महिलांची खरेदीसाठी धावपळ दिसत होती.