गणपतीपुळेच्या श्रीला सहस्त्र मोदक अर्पण

रत्नागिरी ः गणपतीपुळेच्या ‘श्रीं’ना अर्पण केलेले सहस्र मोदक.
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २५ ः श्री क्षेत्र गणपतीपुळे येथे भाद्रपद गणेशोत्सव सुरू असून, आज सहस्र मोदक समर्पण विधी मोठ्या उत्साहात झाला.
गणपतीपुळे येथील गणपती मंदिरात गणेशोत्सवाला उत्साहात सुरुवात झाली आहे. या निमित्ताने विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. उत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी सोमवारी (ता. २५) विश्वस्त विनायक राऊत यांनी सपत्नीक मनोभावे पूजा, सहस्रनाम, सहस्र मोदक समर्पण केले. या प्रसंगी संस्थान श्री देव गणपतीपुळेचे मुख्य पुजारी प्रभाकर घनवटकर, नीलेश घनवटकर, अमित घनवटकर, चैतन्य घनवटकर तसेच विश्वस्त विद्याधर शेंडे आणि अनेक भक्तगण उपस्थित होते.
