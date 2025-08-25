भाजपतर्फे भजनी मंडळांना सावंतवाडीत साहित्य वाटप
सावंतवाडी, ता. २५ः गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला भजनी मंडळांना प्रोत्साहन देऊन सांस्कृतिक चळवळ सुरू ठेवण्याच्या हेतूने प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी संदीप गावडे यांच्यामार्फत भजनी मंडळांना साहित्य वाटप करण्यात आले. वेंगुर्ले तालुक्यातील एकूण ४२ मंडळांना साहित्य वाटप करण्यात आले.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा उपाध्यक्ष बाळू देसाई, वेंगुर्ले मंडल अध्यक्ष पप्पू परब, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य राजन गिरप, साई नाईक, युवा मोर्चा वेंगुर्ले तालुकाध्यक्ष प्रणव वायंगणकर, महिला मोर्चा तालुकाध्यक्ष श्रीमती पडवळ आदी मान्यवर तसेच वेंगुर्ले तालुक्यातील भजनी मंडळांचे सदस्य उपस्थित होते. गावडे यांच्याकडून गेल्यावर्षीपासून भजनी मंडळांसाठी साहित्य वाटप करण्यात येते. या उपक्रमातून भजनी कलाकारांना प्रोत्साहन देण्याचा हेतू असल्याचे गावडे यांनी सांगितले. भजनी मंडळांकडून गावडे यांच्या या उपक्रमाबद्दल कौतुक व्यक्त केले जात आहेत.
