नामजोशी महाविद्यालयाचे सॉफ्ट टेनिस स्पर्धेत यश
नामजोशी महाविद्यालयाचे
सॉफ्ट टेनिस स्पर्धेत यश
सावर्डे ः संगमेश्वर तालुक्यातील माखजन येथील इंग्लिश स्कूल व ॲड. पी. आर. नामजोशी कला वाणिज्य, विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सॉफ्ट टेनिस स्पर्धेत यश मिळवले. डेरवण येथे ही स्पर्धा झाली. यामध्ये सॉफ्ट टेनिसमध्ये १७ वर्षे वयोगटात आरुष पवारने द्वितीय, तन्मय कवळकरने तृतीय, १९ वर्षे वयोगटात ओंकार दहिवलकर प्रथम, वेदांत लांबे तृतीय तर पार्थ माने याने चौथा क्रमांक मिळवला आहे.
------
वक्तृत्व स्पर्धेत
इच्छा कदम तृतिय
चिपळूण : आई आधार केंद्र आयोजित (कै.) पार्वतीबाई शंकर तुळसणकर स्मृती जिल्हास्तरीय शालेय वक्तृत्व स्पर्धेत खेर्डी न्यू इंग्लिश स्कूलच्या इच्छा कदमने तृतीय क्रमांक पटकावला. राजापूर तालुक्यातील ओणी येथील नूतन विद्यामंदिर येथे ही स्पर्धा झाली. स्पर्धेत जिल्ह्यातील ६५ विद्यार्थ्यांनी सहभाग दर्शवला होता. या स्पर्धेसाठी इच्छाने ग्रंथ माझे सांगाती हा विषय निवडून तृतीय क्रमांक पटकावला.
--------
भाजप पूर्वमंडलची
कार्यकारिणी जाहीर
चिपळूण ः भाजप चिपळूण ग्रामीण पूर्वमंडल तालुकाध्यक्ष विनोद भुरण यांनी कार्यकारिणी जाहीर केली. या कार्यकारिणीत ६० पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. भाजप वरिष्ठ नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व पदाधिकारी व सदस्यांना सोबत घेऊन चिपळूण ग्रामीणमध्ये भाजपची ताकद नक्कीच वाढवू, असा विश्वास विनोद भुरण यांनी व्यक्त केला आहे. चिपळूण ग्रामीण मंडल उपाध्यक्षपदी महेश शिंदे यांच्यासह पंढरीनाथ किलजे, राजेंद्र सुतार, ओंकार बापट, वृंदा दाते, समीर पवार, दीपक शिंदे, संतोष वरेकर, चिटणीसपदी सुधीर शिंदे, विजय साळुंखे, मुक्ता मोहिते, नीलिमा पाटेकर यांचा कार्यकारिणीत समावेश केला आहे.
--------
एसव्हीजेसीटीच्या
नेमबाजांचा अचूक नेम
खेड ः सावर्डे येथील क्रीडासंकुलातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शूटिंग रेंजमध्ये सराव करणाऱ्या आणि एसव्हीजेसीटी इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी सीबीएसई साऊथ झोन चॅम्पियनशिपमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केले. या स्पर्धेत मास्टर हर्ष बागवे याने १० मीटर एअर रायफल प्रकारात वैयक्तीक सुवर्णपदक पटकावले तसेच मास्टर आरोह वारे, मास्टर संस्कार शेडगे आणि मास्टर हर्ष बागवे या त्रिकुटाने सांघिक १० मीटर एअर रायफल प्रकारात रौप्यपदक जिंकले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.