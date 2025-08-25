शृंगारतळीतील पिकअप शेडचे काम पोलिस बंदोबस्तात

-rat२५p२७.jpg -
P२५N८६९८६
गुहागर ः श्रृंगारतळी बाजारपेठेत पिकअप शेडचे काम पोलिस बंदोबस्तात सुरू करण्यात आले आहे.
---
पिकअप शेडचे काम बंदोबस्तात
शृंगारतळीत व्यापाऱ्यांचे सहकार्य ; प्रवाशांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. २५ : गेले काही दिवस श्रृंगारतळी बाजारपेठेमध्ये पिकअप शेड हा विषय चर्चेला येत होता. अखेर पोलिस बंदोबस्तात राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने हे काम सुरू केले आहे. यामध्ये बाजारपेठेत खरेदी केल्यानंतर गावी जाणाऱ्या प्रवाशांना याचा फायदा होणार आहे.
बाजारपेठेत पिकअप शेड उभारण्यासाठी स्थानिक प्रशासन प्रयत्न करत होते. १५ ऑगस्टला ग्रामपंचायत, तंटामुक्ती समिती व ग्रामस्थ उपोषणही करणार होते. मात्र तहसीलदारांच्या मध्यस्थीमुळे उपोषण मागे घेण्यात आले. अखेर या कामाला सुरुवात झाली. कामाच्या ठिकाणी असलेल्या व्यापाऱ्यांनीही चांगले सहकार्य केले. पोलिस बंदोबस्तामध्ये हे काम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने सुरू केले आहे. रस्त्यावर असलेले खड्डे भरण्याचे काम व गणपतीनिमित्त काही दिवस पथदिवेही सुरू करण्याचे काम अधिकारी ठेकेदाराकडून पूर्ण करून देणार आहेत. भविष्यात हे पथदिवे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतर करण्यात येणार आहेत. या वेळी सरपंच विजय तेलगडे, उपसरपंच असीम साल्हे, पोलिस निरीक्षक सचिन सावंत, तंटामुक्ती अध्यक्ष दिनेश चव्हाण, पोलिस पाटील विशाल बेलवलकर, ग्रामपंचायत सदस्य चंद्रकांत तेलगडे, रूपेश राऊत आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.