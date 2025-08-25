''मुणग्याचा राजा''चे वाजतगाजत आगमन
swt2512.jpg
86989
मुणगे ः भगवती मंदिरामध्ये गणपती बाप्पाच्या आगमनप्रसंगी उपस्थित देवस्थान पदाधिकारी व ग्रामस्थ. (छायाचित्र ः विष्णू मुणगेकर)
‘मुणग्याचा राजा’चे
वाजतगाजत आगमन
एकवीस दिवस उत्सवः भगवती मंदिरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. २५ः येथील भगवती मंदिरामध्ये ‘मुणग्याचा राजा’चे काल (ता. २४) वाजतगाजत आगमन झाले. मंदिरामध्ये मोठ्या उत्साहात एकवीस दिवस गणेशोत्सव साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. याबाबतचे नियोजन करण्यासाठी देवस्थान समितीच्या वतीने सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते.
येथील प्रसिद्ध देवस्थान देवी भगवती मंदिरातील एकवीस दिवसांच्या ‘मुणग्याचा राजा’ला वाजतगाजत मंदिरात आणण्यात आले. गावातील घरगुती गणपतींचे विसर्जन झाल्यानंतर म्हणजेच अनंतचतुर्दशीच्या दुसऱ्या दिवसापासून भगवती मंदिरामध्ये विविध कार्यक्रम सुरू होतात. यासाठी ग्रामस्थांची सर्वसाधारण सभा देवस्थानचे अध्यक्ष ओंकार पाध्ये यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
यावेळी उपाध्यक्ष दिलीप महाजन, सचिव निषाद परुळेकर, विश्वस्त पुरुषोत्तम तेली, आनंद घाडी, अनिल धुवाळी, कृष्णा सावंत, रामचंद्र मुणगेकर, लिपिक रामतीर्थ कारेकर, मनोहर मुणगेकर आदी उपस्थित होते. यावर्षीच्या कार्यक्रमांमध्ये प्रामुख्याने दुपारी महिला मंडळाच्या फुगड्या व इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम, दररोज सायंकाळी ७ वाजता श्रींची महाआरती, गावातील वाडीवार भजने व त्यानंतर मंडळांचे विविध कार्यक्रम होणार आहेत. यात समईनृत्य, दशावतारी नाटक, दिंडी भजन आदी कार्यक्रम, १४ सप्टेंबरला सकाळी ११ वाजता श्री सत्यनारायणाची महापूजा होणार असून त्यानिमित्त जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धा होणार आहे, तर १६ ला दुपारी दीड वाजता बाप्पांची विसर्जन मिरणूक काढण्यात येणार आहे. मिरवणूक देवूळवाडी, हरिजनवाडी, सावंतवाडी, लब्देवाडी, भंडारवाडीमार्गे आडवळवाडी येथून समुद्र किनाऱ्यावर जाणार आहे. सायंकाळी साडेपाच वाजता श्रींच्या मूर्तीचे आडवळवाडी समुद्रामध्ये विसर्जन करण्यात येणार असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. यावेळी ग्रामस्थ उपस्थित होते. आभार निषाद परुळेकर यांनी मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.