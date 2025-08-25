‘वाहतूक नियंत्रण कक्ष
चोवीस तास सुरू ठेवा’
कणकवलीः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किमान कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडी या मुख्य बसस्थानकांतील वाहतूक नियंत्रण कक्ष २४ तास सुरू ठेवण्याची मागणी कणकवली तालुका प्रवासी संघाने विभाग नियंत्रकांकडे केली होती; मात्र त्याबाबत कार्यवाही न झाल्याने ऐन गणेशोत्सवात प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. वाहतूक नियंत्रण कक्ष रात्री १० पर्यंत सुरू ठेवण्यात येत असल्याने त्यानंतर पहाटे ५ पर्यंतच्या कालावधीत प्रवाशांना मनःस्ताप सहन करावा लागतो. रात्री १० नंतर स्थानकांत येणाऱ्या-जाणाऱ्या एसटीच्या गाड्यांची नोंद होत नाही. त्यामुळे प्रवाशांना आवश्यक माहिती मिळत नाही. गाडीची घोषणाच होत नसल्याने संबंधित प्रवाशांना स्थानकांत माहिती मिळत नाही. स्थानकांतून विनानोंद गाड्या रवाना होण्याचे प्रकार घडतात. प्रवासी संघाने विभाग नियंत्रकांकडे नियंत्रण कक्ष सुरू ठेवण्याची मागणी केली होती. आता गणेशोत्सवामुळे वाढती गर्दी लक्षात घेऊन कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे.
''सावंतवाडीत पार्किंग
फलक आवश्यक''
सावंतवाडीः गौरी गणपती सणाच्या कालावधीत शहरात बाजार खरेदीसाठी व येणाऱ्या भक्तांसाठी नगरपालिकेने वाहतूक पार्किंगसंदर्भात निश्चित केलेल्या जागांची माहिती वाहनचालकांना समजावी, यासाठी शहराच्या महत्वाच्या ठिकाणी ठळक अक्षरात बॅनर लावण्याची व्यवस्था करावी. जेणेकरून लांबून येणाऱ्या वाहनचालकांना सुयोग्य ठिकाणी पार्किंग करता येईल. त्यासाठी पालिका प्रशासनाने वेळीच नियोजन करावे, अशी मागणी पोलिस ठाण्याच्या सर्व विभागांच्या घेण्यात आलेल्या गणेशोत्सव नियोजन बैठकीत उपस्थितांनी केली. तशा सूचनाही पोलिस ठाण्यामार्फत पालिकेला देण्यात आल्या आहेत. गणेशोत्सव खरेदीसाठी दोन दिवस बाजारात गर्दी होणार आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन व पोलिस यंत्रणेने वाहनांच्या पार्किंग व्यवस्थेचे नियोजन केले आहे. जिल्ह्याबाहेरून खासगी वाहनातून येणाऱ्या गणेशभक्तांना पार्किंग नियोजनासंदर्भात माहिती मिळावी, यासाठी शहराच्या जिमखाना मैदान, गवळी तिठा, तीनमुशी, शिरोडा नाका या ठिकाणी ठळक फलक लावून नियोजन करावे. त्यामुळे बाजारपेठेत वाहतूक कोंडी होणार नाही. तत्काळ उपाययोजना करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
शिवसेनेतर्फे कोलगावात
शैक्षणिक साहित्य वाटप
ओटवणेः शिवसेनेच्या वतीने कोलगाव माध्यमिक विद्यालयातील सर्व मुलांना शैक्षणिक साहित्याचे वितरण करण्यात आले. माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार दीपक केसरकर आणि शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजू परब यांच्या संकल्पनेतून या शैक्षणिक साहित्याचे वितरण करण्यात आले. यावेळी शाळेच्या शैक्षणिक उपक्रमांना आमदार केसरकर व जिल्हाप्रमुख परब यांच्या माध्यमातून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले. मुख्याध्यापकांनी शिवसेनेचे आभार मानले. यावेळी सुशांत ठाकूर, अॅड. शीतल टिळवे, प्रणाली टिळवे, नितीन पेडणेकर, विघ्नेश धुरी, वैष्णव टोपले, स्वरा टिळवे, मुख्याध्यापक अरविंद मेस्त्री, संजय महापुरे, रामचंद्र मेस्त्री, प्रकाश चव्हाण, भागोजी पाटील, मयुरी टिळवे उपस्थित होते.
चिन्मय कोटणीसचा
सावंतवाडीत सत्कार
सावंतवाडीः विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी आदर्श महाविद्यालयातर्फे आयोजित सतीश कथामाला स्पर्धेत रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून ६० स्पर्धकांमधून अनुक्रमे सीनियर डिव्हिजन सीनियर विंग, ज्युनिअर डिव्हिजन ज्युनिअर विंगमधून १२ स्पर्धकांची निवड अंतिम सामन्यासाठी झाली होती. त्यात ज्युनियर डिव्हिजनमधून प्रथम क्रमांक येथील कळसुलकर इंग्लिश स्कूल व आय. बी. सय्यद ज्युनियर कॉलेजचा एनसीसी राष्ट्रीय छात्रसेनेचा कॅडेट चिन्मय कोटणीसला मिळाला. त्याने महाअंतिम सामन्यातही प्रथम क्रमांक मिळविला. त्याला स्मृतिचिन्ह, पदक व प्रशालेला ढाल देऊन सन्मानित करण्यात आले. त्याला एनसीसी फर्स्ट ऑफिसर गोपाळ गवस यांचे मार्गदर्शन लाभले.
