कोकण
नियोजन
गणेशोत्सवासाठी
बंदोबस्ताचे नियोजन
रत्नागिरी ः कोकणात गणेशोत्सव सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. लाखो चाकरमानी उत्सवासाठी आपापल्या गावी येत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा सण अत्यंत उत्साहात आणि शांततेत साजरा व्हावा, यासाठी लागणाऱ्या बंदोबस्ताचे नियोजन करण्याचे काम पोलिस दलाकडून सुरू आहे. त्यासाठी पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली जात आहे. सायबर पोलिसांकडूनही नियोजनासंबधी माहिती मागवण्यात येत आहे. याबाबत लवकरच बैठक घेऊन अंतीम बंदोस्ताचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.