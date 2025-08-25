गणेशोत्सवात विविध कार्यक्रम
‘नवनिर्माण कला’तर्फे
विविध कार्यक्रम
खेड, ता. २५ : येथील गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नवनिर्माण कलासंस्थेने चित्रकला, मूर्तिकला, कराओके गीतगायन आणि एकपात्री अभिनय अशा चार वेगवेगळ्या स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. श्री गणेश चित्रकला स्पर्धा शालेय व खुला गट अशा दोन गटांत आयोजित करण्यात आली असून, प्रत्येक गटातून प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाचे विजेते घोषित केले जातील तसेच श्री गणेश मूर्तिकला स्पर्धा मूर्तिकारांसाठी खुली असून, यातही विजेत्यांना सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख पारितोषिक देण्यात येईल. गायन रसिकांसाठी कराओके गीतगायन स्पर्धा ठेवण्यात आली आहे याशिवाय, एकपात्री अभिनय रिल व्हिडिओ स्पर्धा ‘गणेशोत्सव व समाजप्रबोधन’ या विषयावर आयोजित करण्यात आली असून, ती रत्नागिरी जिल्हा मर्यादित असेल. प्रत्येक स्पर्धेत विजेता, उपविजेता व तृतीय क्रमांकाला आकर्षक सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र व रोख रक्कम देऊन गौरवण्यात येणार आहे. स्पर्धांसाठी ऑनलाइन नोंदणीची सोय असून, २५ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर या कालावधीत नावनोंदणी करता येईल, असे अध्यक्ष अनुज जोशी यांनी केले आहे.