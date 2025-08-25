रत्नागिरी सिंधुदुर्गतील दुरुस्तीची कामे पूर्ण
गणेशोत्सवासाठी अखंड वीजपुरवठ्याची तयारी पूर्ण
महावितरणकडून रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात देखभाल दुरुस्ती; कर्मचारी मुख्यालयात तैनात
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २५ ः श्री गणरायाचे आगमन जवळ आले असून, गणेशोत्सव आनंददायी व निर्विघ्न पार पडावा यासाठी महावितरणने देखभाल दुरुस्तीची कामे पूर्वीच केलेली आहेत. आपत्कालीन स्थितीत वीजपुरवठा खंडित झाल्यास आवश्यक साहित्य व मनुष्यबळ शाखा कार्यालयापर्यंत उपलब्ध ठेवण्याचे तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांना परवानगीशिवाय मुख्यालय न सोडण्याचे आदेश महावितरणकडून देण्यात आले आहेत.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या वेळी वीजपुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून महावितरणने दोन्ही जिल्ह्यात देखभाल दुरुस्तीची विशेष मोहीम राबवली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २४९ नादुरुस्त रोहित्रे बदलली, ७२ वितरण पेट्या बदलल्या, वीजवाहिन्या तुटून अपघात होऊ नये म्हणून १० हजार ८२५ स्पेसर्स बसवले, ७१७ पोल बदलले तसेच लघुदाब व उच्चदाब वाहिन्यांच्या शेजारी असणाऱ्या व वीजयंत्रणा प्रभावित करणाऱ्या वृक्षांची छाटणी केली आहे. तर रत्नागिरी जिल्ह्यात २३ वितरण पेट्या बदलल्या, वीजवाहिन्या तुटून अपघात होऊ नये म्हणून २३०० स्पेसर्स बसवले, १५८ खांब बदलले तसेच लघुदाब व उच्चदाब वाहिन्यांच्या शेजारी असणाऱ्या व वीजयंत्रणा प्रभावित करणाऱ्या वृक्षांची छाटणी केली आहे. यामुळे गणेशोत्सव काळात नागरिकांना अखंड वीजपुरवठा मिळण्यास मदत होणार आहे.
मंडळांनी अधिकृत जोडणी घ्यावी
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या अखत्यारितील सार्वजनिक उत्सवांना तात्पुरत्या वीजजोडणीसाठी घरगुती वीजपुरवठ्याच्या वीजदरानेच वीजदर निश्चित केले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत वीजजोडणी टाळून सार्वजनिक उत्सवांकरिता अधिकृत वीजपुरवठा घ्यावा आणि सार्वजनिक सुरक्षेला महत्व द्यावे, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे.
