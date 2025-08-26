चिंदर ग्रामपंचायतीमध्ये भजनी साहित्याचे वाटप
चिंदरः भजन मंडळांना भाजपतर्फे साहित्य प्रदान करण्यात आले.
चिंदर ग्रामपंचायतीमध्ये
भजनी साहित्याचे वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. २६ः सांस्कृतिक व अध्यात्मिक वारसा जपण्याचे काम सर्व भजन मंडळे करीत असतात. हा वारसा यशस्वीपणे पुढे चालावा, यासाठी महायुती सरकार प्रयत्नशील आहे. जास्तीत जास्त भजन मंडळांना योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी भाजप कार्यकर्त्यांनी काम करण्याचे आवाहन जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी चिंदर येथे केले.
चिंदर येथे ग्रामपंचायत स्वनिधीतून गावातील भजन मंडळांना साहित्य वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी अशोक सावंत, भजन मंडळ संस्था सिंधुदुर्ग अध्यक्ष संतोष कानडे, बाबा परब, भाजप तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर, सरपंच स्वरा पालकर, महेश मांजरेकर, हिमाली अमरे, प्रकाश मेस्त्री, उपसरपंच महेंद्र मांजरेकर, देवेंद्र हडकर, ग्रामपंचायत सदस्य जानवी घाडीगावकर, सानिका चिंदरकर, शशिकांत नाटेकर, पप्पू परुळेकर, मंगेश गावकर, दीपक सुर्वे, रवी घागरे, संतोष अपराज, दिगंबर जाधव उपस्थित होते.
संतोष कानडे यांनी, भविष्यात सर्व भजन मंडळांना योजनांचा लाभ मिळावा व सिंधुदुर्गात सांस्कृतिक भवन व्हावे, यासाठी महायुतीच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. अशोक सावंत, धोंडी चिंदरकर यांनी भजन मंडळांना शुभेच्छा दिल्या.
