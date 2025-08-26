''ई-पीक'' पाहणी ॲपमधील समस्यांबाबत उपाय योजा''
सावंतवाडी, ता. २६ : भारतीय किसान संघ महाराष्ट्रच्या ग्राम समिती, कोलगाव यांच्या वतीने ई-पीक पाहणी ॲपमधील विविध समस्यांबाबत सावंतवाडीचे तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
ग्राम समितीच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद केले की, नव्याने अद्यावत करण्यात आलेल्या ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे सातबारामध्ये पिकांची नोंदणी करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. प्रत्यक्ष शेतात जाऊन मोबाईलद्वारे पिकांची नोंदणी केल्यास त्या पिकाचे ठिकाण (लोकेशन) किंवा सर्व्हे नंबर योग्य दाखवला जात नाही. काही वेळा तो अन्य जागी किंवा इतर सर्व्हे नंबरमध्ये नोंदला जातो. याशिवाय काही ठिकाणी ॲपमध्ये जुने सर्व्हे नंबरही दिसून येत आहेत. ई-पीक पाहणीची मुदत संपण्यापूर्वी या त्रुटी दूर करून ॲपची दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी विनंती कोलगाव ग्राम समितीचे अध्यक्ष मुकेश मोहन ठाकूर यांनी केली आहे.
याप्रसंगी भारतीय किसान संघाचे जिल्हामंत्री अभय भिडे, जिल्हा सहमंत्री मनोहर ठिकार, सदस्य रूपेश परब, अभिजित सावंत, चंद्रकांत सावंत, विद्धेश धुरी, पुरुषोत्तम कासार, महेश टीळवे आदी उपस्थित होते. दरम्यान, या संदर्भात सखोल माहिती घेऊन लवकरच आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे आश्वासन तहसीलदार पाटील यांनी संघाच्या सदस्यांना दिले.
