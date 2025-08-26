देवगड तालुक्यात वर्दळ वाढली
देवगड ः येथील बाजारात माटवीचे साहित्य विक्रीस होते.
देवगडः येथील बाजारात काकडी, चिबुड विक्रीस आले होते. (छायाचित्रे ः संतोष कुळकर्णी)
देवगड शहरात वाहतुकीची कोंडी
गणेशोत्सवामुळे खरेदीसाठी झालेल्या गर्दीचा परिणाम; एसटी, खासगी वाहनांचा ताण
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २६ ः कोकणच्या सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर येथील शहरातील वर्दळीत वाढ झाली होती. उत्सवाच्या निमित्ताने बाजार भरला होता. उत्सवासाठी लागणारे विविध साहित्य खरेदी करण्यासाठी सर्वांची धांदल सुरू होती. जादा एसटी गाड्या, खासगी वाहने यामुळे शहरातील मुख्य रस्त्यावर वाहतुक कोंडीची समस्या जाणवत होती. एसटी आगारातही गर्दी झाली होती. दरम्यान, सोमवारी सायंकाळपर्यंत येथील आगारात सुमारे ६० जादा गाड्या तर आज दुपारपर्यंत १५ जादा गाड्या दाखल झाल्या होत्या.
उद्या (ता.२७) घरोघरी गणरायाचे आगमन होणार आहे. यासाठी तालुक्याच्या विविध भागात चाकरमानी दाखल झाले आहेत. सोमवारी सायंकाळपर्यंत सुमारे ६० जादा एसटी गाड्या आल्या होत्या. यामध्ये येथील आगाराच्या २० तर बाहेरील आगाराच्या ४० गाड्यांचा समावेश होता. तर दुपारपर्यंत १५ जादा गाड्या आगारात आल्या. एसटी प्रशासन गाड्यांच्या नियोजनात होते. जादा गाड्यांमुळे तालुक्यात चाकरमान्यांची वर्दळ वाढली होती. काही चाकरमानी सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेद्वारे तर काही खासगी वाहने घेऊन आपापल्या गावी येत होते. खासगी वाहनांसह आपापल्या सोयीने उत्सवासाठी चाकरमानी गावी आले आहेत. काही चाकरमानी खासगी वाहने घेऊन आल्यामुळे रस्त्यावरील वर्दळीत मोठी वाढ झाल्याचे चित्र होते. पर्यायाने शहरात वाहतुक कोंडीची समस्या निर्माण होत होती. आज बाजारातही चाकरमान्यांची खरेदीसाठी धावपळ दिसत होती. भाजीसह माटवीचे साहित्य, फुले, फळे यांना मोठी मागणी होती. चाकरमानी तसेच तालुक्यातील अन्य मंडळीनी खरेदीसाठी गर्दी केल्याचे चित्र होते. बाजारात साहित्य खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी झाली होती. देवगड नांदगाव मुख्य रस्त्यावर वाहनांच्या वर्दळीत मोठी वाढ झाल्याचे जाणवत होते. बाजारात खासगी वाहने, दुचाकी तसेच रिक्षा वाहतुकीमुळे वाहतुक कोंडी होत होती.
चौकट
जागोजागी पोलिस
गणेशोत्सव निमित्ताने शहरात सोमवारी सायंकाळपासूनच सुरक्षा यंत्रणा कार्यरत झाली होती. शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी पोलीस तसेच होमगार्ड तैनात होते. येथील बसस्थानक परिसरात चाकरमान्यांची गर्दी दिसत होती. बाजारात फुले, फळे, गावठी भाजीपाला, मिठाई, फटाके, पूजा साहित्याची मोठी उलाढाल झाली.
