-पावस पंचक्रोशीतील गणेश कार्यशाळेत लगबग
-rat२६p२२.jpg-
२५N८७२००
पावस ः गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला गणेशमूर्तीवर अखेरचा हात फिरवताना मूर्तिकार नीलेश पाटणकर.
(छाया ः आदित्य भट, पावस)
-------
पावस पंचक्रोशीतील गणेश कार्यशाळेत लगबग
हजारो चाकरमानी दाखल; ३७०० गणेशमूर्तींची होणार प्रतिष्ठापना
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. २६ ः गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक मुंबईकर पावस परिसरामध्ये दाखल झाले असून, गणरायाच्या आगमनाच्या पूर्वसंध्येला अनेक मूर्तिकार अखेरचा हात फिरवत असून, गणेश कार्यशाळेत मूर्तिकारांची धावपळ सुरू आहे. त्यामुळे परिसरामध्ये गणेश चतुर्थीला ३७०० गणेशमूर्तींचे आगमन होणार आहे.
पावस परिसरामध्ये सकाळपासून पावसानेही हजेरी लावल्याने गणरायांना घरी नेण्यासाठी भाविकांची लगबग सुरू आहे. गणरायाचे स्वागत पावसाच्या सरीने होण्याची शक्यता आहे. सकाळी पावसाच्या सरी कोसळल्यानंतर दुपारी पावसाने विश्रांती घेतली होती; मात्र दुपारनंतर पुन्हा पावसाने सुरुवात केली. त्यामुळे मोटार, रिक्षाने बाप्पांना नेण्यास भाविकांनी प्राधान्य दिले. या उत्सवासाठी पूर्णगड सागरी पोलिस ठाण्याच्यावतीने परिसरामध्ये बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. वाहतूककोंडी होऊ नये व अडथळा निर्माण होऊ नये या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे.
गणेश चित्रशाळांमध्ये गणेशमूर्ती पूर्णत्वास गेल्या असून, काही तास शिल्लक असताना काही मूर्तींवर अखेरचा हात फिरवण्याचे काम सुरू आहे. यावर्षी पूर्णगड सागरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये बावीस गावांमध्ये सुमारे ३७२५ मूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे. यामध्ये केवळ एकच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळात मूर्तीची प्रतिष्ठापना होणार आहे. गणपतीसाठी मुंबईकर येण्यास सुरुवात झाली आहे. हजारो मुंबईकर दाखल झाले असून, मंगळवारी रात्री आणि बुधवारी सकाळी अनेकजण गावांमध्ये दाखल होणार आहेत. त्यामुळे पूर्णगड सागरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमधील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वर्दळ दिसून येत आहे. या ठिकाणी वाहतूककोंडी होऊ नये या दृष्टीने परिसरामध्ये पोलिस यंत्रणा सज्ज आहे.
कोट
पूर्णगड सागरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी संवेदनशील भागामध्ये बैठका घेण्यात आल्या होत्या. उत्सव शांततेने साजरा करण्यासाठी भाविकांना आवाहन करण्यात आले आहे. परिसरामध्ये वाहतूककोंडी होऊ नये यासाठी पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत जेणेकरून गणेशभक्तांना कोणत्याही गोष्टीचा त्रास होऊ नये.
- संजय पाटील, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, पूर्णगड सागरी पोलिस ठाणे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.