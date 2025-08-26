शिडवणे क्र. १ शाळेत शालेय साहित्य वाटप
शिडवणे ः शाळेत शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले.
शिडवणे क्र. १ शाळेत
शालेय साहित्य वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २५ : जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा शिडवणे क्र. १ मध्ये स्वामी समर्थ मठ ट्रस्ट (कल्याण) यांच्या वतीने विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. सुरेश कदम आणि गौरांग कदम यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम यशस्वीरित्या पार पडला. यावेळी कार्यक्रमाला सरपंच रवींद्र शेट्ये, अध्यक्ष दिनेश रांबाडे, उपाध्यक्षा संचिता टक्के, रामदास वारिसे, तारीफ शेख, अरविंद धाक्रस, मानसी रांबाडे, सुरेश कदम, गौरांग कदम, गोविंद वाघरे, उर्मिला सुतार, समिता सुतार, उपशिक्षिका सीमा वरुणकर, हेमा वंजारी आणि सुरेंद्र यादव यांच्यासह विद्यार्थी व पालक उपस्थित होते. सरपंच शेट्ये, देणगीदार सुरेश कदम यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. उपस्थितांचे स्वागत मुख्याध्यापक प्रवीण कुबल यांनी केले. आभार प्रवीण कुबल यांनी मानले. शाळेच्या वतीने सरपंच शेट्ये यांनी सुरेश कदम यांचा शाल, श्रीफळ देऊन गौरव केला.
शिडवणे ः शाळेत विद्यार्थ्यांना कंपास पेटी वाटप करण्यात आले.
शिडवणे शाळेमध्ये
कंपास पेटी वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २५ः जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा शिडवणे क्र. १ मध्ये पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना कंपास पेटी वाटपाचा कार्यक्रम पार पडला. साक्षी टक्के यांच्या वतीने हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला.
यावेळी सरपंच रवींद्र शेट्ये, अध्यक्ष दिनेश रांबाडे, उपाध्यक्षा संचिता टक्के, साक्षी टक्के, सुनील टक्के, सिद्धी टक्के, रितेश टक्के, बाणे, तारीफ शेख, अरविंद धाक्रस, मानसी रांबाडे, सुरेश कदम, गौरांग कदम, गोविंद वाघरे, उर्मिला सुतार, समिता सुतार, उपशिक्षिका सीमा वरुणकर, हेमा वंजारी, सुरेंद्र यादव यांच्यासह बहुसंख्य विद्यार्थी व पालक उपस्थित होते. मुख्याध्यापक प्रवीण कुबल यांनी देणगीदारांचे आभार मानले. यावेळी रामदास वारिसे यांनी मुलांना खाऊसाठी ५०० रुपयांची देणगी दिली, तर साक्षी टक्के यांनी शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी २००० रुपयांची भेट दिली. टक्के कुटुंबीयांना गणपतीची मूर्ती भेट देऊन गौरविण्यात आले.
